DOC/ Mărturiile șoferului camionului, condamnat în cazul capturii de 1,5 milioane de euro la vama Leușeni: le-a spus judecătorilor cine i-a dat banii și de ce nu i-a declarat

Șoferul camionului, condamnat în cazul capturii de 1,5 milioane de euro nedeclarați la vama Leușeni, a povestit în instanța de judecată cum a ajuns să transporte banii capturați.

Șoferul susține că deplasându-se din România spre R. Moldova, în apropiere de vama Albița a fost rugat de un bărbat să preia mai multe pachete cu bani pentru a le transporta în R. Moldova, acesta declarându-i că nu poate intra în țară din cauza stării de urgență instituită din cauza pandemiei de COVID. Bărbatul i-a spus șoferului că banii au fost transmiși de cetățenii moldoveni care muncesc peste hotare pentru rudele din țară. Șoferul le-a mărturisit judecătorilor că a acceptat să preia pungile cu bani, iar pentru asta urma să primească 400 de euro, însă i-a spus bărbatului că dacă în pungi sunt mai mult de 10 mii de euro, banii vor trebui să fie declarați. În context, șoferul afirmă că, de fapt, nu a avut nicio idee despre suma reală pe care o transporta, în camion, spre R. Moldova, întrucât Mișa, bărbatul care i-a dat banii, nu i-a dezvăluit suma, iar el nu a desfăcut pungile pentru a-i număra.

Șoferul le-a mărturisit judecătorilor că ajuns în vama Leușeni, fiind oprit de vameși, totul s-a întâmplat extrem de repede, iar el nu a reușit să declare banii întrucât „s-a pierdut”. Acesta le-a mai spus magistraților că a aflat de la polițiști, abia seara, după ce camionul a fost percheziționat, câți bani transporta, de fapt, în pungile preluate.

Întrebat de magistrați dacă îl cunoaște pe tânăr moldovean, Adrian Dulgher, plecat de mai mult timp în Marea Britanie, care a apărut în spațiul public și s-a declarat proprietar al banilor, șoferul a declarat că „prima dată aude despre acesta” și că „Dulgher nu seamănă cu bărbatul care i-a dat pungile cu bani”.

Tot aici, șoferul a declarat că a fost întrebat în instanță dacă îi cunoaște pe Renato Usatîi, Vladimir Tataroi și Andrian Candu, răspunsul lui fiind „nu”.

În context, șoferul de camion a declarat în fața instanței că regretă cele întâmplate, îi pare rău și se căiește sincer și dorește o pedeapsă cât mai blândă posibilă.

Declarațiile integrale făcute de către șoferul camionului în instanța de judecată:

„Inculpatul G** V** vina de comiterea infracţiunii a recunoscut-o parțial, declarând că la data de 18.04.2020, aflându se pe teritoriul României, deplasându-se spre casă în Republica Moldova, la ieșirea din localitatea Adjud, România, s-a oprit să facă pauză 45 de minute. Între timp de el s-a apropiat un autoturism, conducătorului căruia îi spune Mihai care l-a rugat să ia niște colete pentru Republica Moldova, spunându-i că din cauza stării de urgență instituite, dânsul nu poate trece frontiera, ci doar tirurile pot trece. I-a spus, că vrea să transmită bani, la ce el, G* V, i-a spus, că dacă depășește suma de 10.000 euro, trebuie de declarat, la ce persoana respectivă i-a spus, că într-adevăr trebuie de declarat. I-a dat pachetele, dânsul i-a dat numărul său de telefon românesc si moldovenesc si i-a spus să-l apeleze când va fi în Republica Moldova. După asta a plecat, era aproximativ ora 07.00 dimineața și și-a continuat deplasarea spre Republica Moldova. Până la vama Albița oprit într-un buzunar ( parcare ), acolo mai era un microbuz alb și tot l-a întrebat dacă poate să-i dea un pachet pentru Republica Moldova și i-a spus că acolo se află pătuc din lemn care era desfăcut și împachetat cu carton. S-a uitat și într-adevăr se vedea ceva din lemn.

Banii capturați

După asta, când a ajuns la vamă în partea României nici nu a dovedit nimic să spună, că i-au luat pașaportul i-au pus ștampila si i-au permis să treacă în partea Republicii Moldova. După aceasta, când a trecut controlul pașaportului și a trecut sub copertină, l-au oprit până la copertina și l-au repartizat la ghișeul nr. 5. Când se îndrepta spre ghișeul nr. 5, afară era vameșul căruia i-a dat actele și care i-a spus să aștepte sub copertină, în față. Între timp, a tras mașina sub copertină. După asta, vameșul s-a apropiat de cabină și a început să-l întrebe ce are acolo, la ce i-a răspuns, că are dulciuri, apă, pătuț din lemn, un bax de bere, iar între timp el percheziționa prin cabină și a dat de bani.

El, G** V i-a spus, să aceștea sunt bani la ce vameșul i-a spus să se dea într-o parte de la mașină și a plecat la șeful de tură. Acest colaborator vamal s-a întors înapoi cu încă doi coloboratori ai Serviciul Vamal. I-au luat cheile și telefonul si i-au spus să aștepte într-o parte, iar ei se uitau în mașină, după care au închis mașina.

Pungile cu bani

Dânsul a stat 2 ori, iar după au venit de la Chișinău și deja au făcut filmări, percheziție. Când s-a întâlnit cu Mihail, acesta din urmă nu i-a comunicat suma totală care trebuie să fie declarată. Adică, i-a spus, că sunt bani, dar nu i-a spus suma totală. Nu i-a declarat, deoarece foarte repede tot s-a petrecut. A început să verifice, iar el nu a reușit să-i declare. Când a stat în rând la intrare in vamă R. Moldova, dânsul i-a luat din geantă și i-a pus în torpedou acei 50 mii 20 euro, deoarece se gândea să nu cadă sau să nu se împrăștie prin salon. În geantă mai erau și hainele sale și banii nu încăpeau din care cauză i-a pus în torpedou să nu cadă. Când au început să desfacă pungile, dânsul era în sediu unde era casierul și număra. Până atunci dânsul nu a desfăcut pungile în care erau banii. Doar pe Mihai l-a văzut o singură data care era singur, pe altcineva nu a văzut. În transport nu avea locuri adaptate ca să ascundă ceva acolo.

Oleinic Eugeniu îi este cunoscut, acesta este patronul său. Oleinic Eugeniu nu cunoștea despre faptul că o să transporte bani și bunuri peste frontieră. În activitatea sa de șofer se mai întâmplă să se apropie cineva să-l roage să transmită bani și bunuri peste frontieră. Dulgher Adrian nu îi este cunoscut. Prima dată a auzit despre el în noutăți la televizor și tot la televizor l-a văzut. Nu, Dulgher Adrian nu seamană cu Mihai din Romania. Nu cunoaște aceste persoane ca Renato Usatîi, Vladimir Tataroi și Andrian Candu. Mihai i-a spus că acești bani sunt ai muncitorilor de peste hotare și dacă este pandemie nu pot să trasmită și l-a rugat pe el să-i transmită.

Nu a cunoscut că este o sumă așa de mare. Despre suma de bani a aflat atunci seara pe la orele 20.00 – 21.00 de la colaboratorii de poliție care au anunțat suma. Pentru transportarea acestor bani i s-a spus că va fi mulțumit cu 400 de euro și după câte își amintește tot de Mihai va fi mulțumit.

Da, și-a făcut concluzie că în primul rând trebuia să declare banii, dar s-a întâmplat tot așa de repede, că s-a pierdut. Lucrează ca șofer de aproximativ 8 ani. Îi pare rău că a procedat în felul dat. Regretă cele săvârșite. Autocamionul aparține înterprinderii DisofiTrans. Da, a lucrat și pe alte camioane tot ale acestei înterprinderi. În această întreprindere activează aproximativ din 2018 sau 2017. Când a ieșit de pe teritoriul RM avea marfa vin, pe care l-a descărcat în București. După aceasta, a fost la Galați și s-a încărcat cu fier pe care l-a descărcat în Cehia, orașul Bruno, după asta s-a pornit gol ( fără marfă ) acasă. Toate aceste lucruri au fost coordonate cu conducerea, nu la inițiativa sa. La data de 18.04.2020 inspectorii vamali l-au întrebat dacă are ceva de declarat la ce dânsul a început să enumere apa, berea, dar nu a ajuns până să spună de bani, deoarece inspectorul era în mașină și făcea percheziții. Dânsul s-a îndreptat spre ghișeu, dar nu a ajuns. Această discuție nu a avut loc, deoarece dânsul i-a dat actele afară și el, colaboratorul vamal, s-a îndreptat spre ghișeul lui, iar lui, G**V, i-a spus să tragă mașina sub copertină. Dânsul nici nu s-a apropiat de ghișeu.

Pungile cu bani

La postul vamal roman nu a declarat, deoarece nu a știut că trebuie să declare. Nu l-au întrebat dacă are ceva de declarat, doar i-au pus ștampila și i-au spus să plece. Acești 50 de mii de euro i-a pus în torpedou și a uitat de ei. Prima oară când au venit 3 inspectori, el era la aproximativ 5 – 7 metri de mașină, iar când au venit de la Chișinău dânsul era deja în camion, când ridicau banii. Aceste obiecte nu știe de unde au apărut, deoarece i-au spus, că-i pătuț din lemn. Mișa parcă era moldovean, din discuție. A presupus, că-i moldovean după accent. În urmă la cele întâmplate, a fost tare stresat că practic nici nu prea putea vorbi, fiindcă prima oară i s-a întâmplat așa ceva. Prin acele sacoșe nu se vedea nimic.

Erau 5 sacoșe. I-a spus că trebuie de declarat, dar s-a întâmplat așa repede că nu a reușit. A fost vina sa, că trebuia mai întâi banii să-i declare și pe urmă celelalte obiecte. Nu cunoaște dacă a fost telefonat de Mișa, deoarece telefonul i-a fost ridicat. Acei 50 de mii de euro erau aparte de acele sacoșe. Nu, nu a ascuns acei bani ci i-a pus în torpedou și a uitat de ei. A pus doar atât, deoarece numai atâta a încăput. Dânsul trebuia să declare automat că sunt bani și la vamă îi număra și vedea suma. Acei 50.000 de euro i-a pus în torpedou, după ce a trecut vama româneasca”, a declarat șoferul în fața judecătorilor.

Decizia judecătorilor

Conform sentinței, inculpatul a fost condamnat la 3 ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pedeapsă suspendată condiționat pentru un termen de probă de 2 ani cu transmiterea mijloacele bănești în sumă de 1.560.665 euro și suma de 50 020 euro, spre păstrare în contul Ministerului Finanțelor, Trezoreria

regională Chișinău, bugetul de stat.

„Luând în considerație cele expuse supra, instanța îi stabilește lui G** V** A** pedeapsa cu închisoarea pentru 3 (trei) ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Totodată, instanța consideră că nu este raţional ca inculpatul G** V* să execute real pedeapsa închisorii, or în privinţa acestuia, în conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal, urmează a fi dispusă condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, stabilindu-i termen de probă de 2 (doi) ani.

În altă ordine de idei, potrivit art. 3 alin. (3) din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr. 1569 din 20.12.2002, persoanele fizice au dreptul să introducă, să expedieze şi să scoată în/din Republica Moldova valori valutare fără achitarea drepturilor de import şi de export.

Astfel, acordând deplină eficiență normelor legale citate supra, instanța dispune restituirea către G** V** A** suma de 10.000 (zece mii) euro. Referitor la cerința acuzatorului de stat privind încasarea în favoarea statului de la inculpatul G** V* a sumei bănești în mărime de 591 309 lei, adică contravaloarea mijlocului de transport de model „Mercedes Actros”, instanța îl respinge și notează că conform jurisprudenței CtEDO, doar fapta de încălcare a legislației nu este suficientă pentru a aplica măsura de confiscare. (…) Or, în cazul din speță, mijlocul de transport nu a fost adaptat sau modificat pentru comiterea infracțiunii. Prin urmare, instanța consideră că nu este justificată confiscarea contravalorii mijlocului de transport, aceasta nefiind proporțională scopului urmărit”, se menționează în decizia instanței de judecată.

Sentinţa poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile din data pronunţării sentinţei integrale.

Cronologia capturii de 1,5 milioane de euro la vama Leușeni

Serviciul Vamal a depistat la 18 aprilie 2020, la intrarea în punctul vamal Leușeni, într-un TIR de marca Mercedes, pachete pline cu valută nedeclarată. Conform procedurilor, TIR-ul, care venea din România și intenționa să intre în R. Moldova, a fost supus verificărilor, iar în timpul controlului de rigoare, vameșii au depistat în cabina șoferului mai multe pachete și cutii cu bancnote de 20 și 50 de euro, nedeclarați. În total, vameșii au depistat peste 1,5 milioane de euro ascunși în tir.

La câteva zile, pe lângă cei 1,5 milioane de euro depistați la vama de la Leușeni, după o nouă cercetare a tirului, PCCOCS a anunțat că au mai fost găsite câteva zeci de mii de euro.

ZdG a constatat că tirul în care a fost depistată suma de bani aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL. Aceasta efectuează curse regulate spre Cehia, Serbia, Bulgaria, Grecia și Germania.

Anterior, în presă s-a vehiculat că banii ar fi provenit din contrabanda cu țigări și ar fi aparținut fraților Tătăroi/Mardari, originari din Băcioi.

În luna mai 2020, ofițerii subdiviziunilor specializate ale Serviciului Vamal au descins la mai multe adrese din țară, în cadrul cauzei penale inițiate pe faptul schemei de contrabandă cu valută străină de la postul vamal Leușeni, unde au fost depistate circa 80 de tone de ambalaj pentru confecționarea pachetelor de țigări, care erau acoperite cu hârtie de ambalaj pentru bomboane.

Foto: Facebook/Adrian Dulgheru

Atunci, la aproape o lună după ce Serviciul Vamal a depistat peste 1,5 milioane de euro ascunși într-un tir, un tânăr moldovean, Adrian Dulgher, plecat de mai mult timp în Marea Britanie, a apărut în spațiul public și s-a declarat proprietar al banilor.

Omul de afaceri a spus că din cauza COVID-19 nu a putut să ajungă în R. Moldova la timp pentru a declara banii, însă nu oferă o explicație a deciziei de a împacheta și ascunde cei peste 1,5 milioane de euro într-un tir.

Reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) au spus atunci că Dulgheru a luat legătura cu autoritățile prin intermediul poștei electronice, acesta din urmă susținând că lui îi aparțin banii la vamă. Procurorii au menționat că vor investiga această versiune.

Ulterior, la 11 decembrie 2020, care în luna mai 2020 a apărut în spațiul public și s-a declarat proprietarul celor 1,5 milioane de euro a fost scos de sub urmărire penală. Solicitat de ZdG, procurorul-șef al PCCOCS, Ion Caracuian, ne-a comunicat atunci că omul de afaceri a fost scos de sub urmărire penală din lipsă de probe. În context, responsabilii din cadrul PCCOSC ne-au confirmat că banii nu-i aparțin lui Dulgher și că el nu are nicio legătură cu captura de la vama Leușeni. Șeful PCCOCS a menționat că Dulgher nu poate fi tras la răspundere pentru declarațiile false pe care le-a făcut în legătură cu banii capturați.