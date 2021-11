DOC/ Dosarul interceptărilor ilegale: printre persoanele filate în 2018 de procurori se numără actuala președintă Maia Sandu și un deputat PAS

Printre persoanele filate în 2018 de procurori se numără actuala președintă a R. Moldova, Maia Sandu, și deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dan Perciun.

Jurnaliștii de la Nordnews.md. au intrat în posesia ordonanței privind autorizarea efectuării măsurilor speciale de investigații în privința Maiei Sandu, care a fost semnată de Dumitru Raileanu, procurorul în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Dumitru Raileanu a autorizat efectuarea urmăririi vizuale a Maiei Sandu, a mijloacelor de transport de care se folosește, precum și a persoanelor din anturaj. Asta pentru că Maia Sandu, pe atunci, lidera PAS, ar fi îndemnat cetățenii la dezordini în masă, scrie sursa citată.

Solicitat de Ziarul de Gardă, procurorul Dumitru Raileanu a declarat că efectuarea măsurii speciale de investigații autorizată era legală „deoarece este prevăzută de lege și s-a bazat pe propunerea unui reprezentant al unei instituții de stat” – comisarul Sergiu Balan, ofițer principal de investigații al Secției nr. 4 a Direcției nr. 5 a INI al IGP.

„Doresc să vă comunic că acestea sunt niște procedee ieftine, ca să prezinte niște acte rupte dintr-un context. Măsura autorizată era legală, deoarece este prevăzută de lege și s-a bazat pe propunerea unui reprezentant al unei instituții de stat. Eu eram obligat să verific cele prezentate de angajații Direcției nr. 5. După ce am înțeles că am fost dus în eroare, iar instituția de stat nu este nimic altceva decât o gașcă criminală, am reacționat imediat și am depus un raport în modul stabilit, prin care am descris cele constatate. Asta se face exclusiv pentru denigrarea mea, cu o seară înainte de examinarea demersului la arest în privința unuia din capii acestei organizații criminale din cadrul MAI, care era foarte apropiat lui Plahotniuc și alte elemente criminale din anturajul acestuia. Pagina web care a publicat această investigație are anumite simpatii față de aceste persoane și prezintă intenționat informații rupte din context. Eu împreună cu o mică echipă de oameni onești am documentat pe parcursul timpului acțiunile lor ilegale și continuăm să scoatem la lumină un șir de crime comise în cel mai pervers mod”, a declarat Dumitru Raileanu pentru ZdG.

Totodată, procurorul ne-a expediat câteva documente unde, la fel ca și anterior, este menționat faptul că indicațiile veneau de la fostul șef al Direcției nr. 5 Valeriu Cojocaru.

Sursa doc: ZdG









Pe 8 septembrie 2021, ZdG a scris că procurorul care instrumentează dosarul Direcției nr. 5, Dumitru Raileanu a menționat într-un raport că fostul șef al Direcției nr. 5 Valeriu Cojocaru cunoscând despre faptul că Direcția Generală Urmărire penală împreună cu Procuratura Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) „efectuează urmărirea penală în cauza pe faptul pregătirii dezordinilor în masă, având scopul culegerii informațiilor despre viața mai multor persoane, profitând de faptul că ofițerul de investigații Sergiu Balan și alți ofițeri din subdiviziunea pe care o conducea erau membri ai grupului de lucru în cauza respectivă i-a determinat și influențat să ducă în eroare reprezentantul organului de urmărire penală și procurorul, prin rapoartele lor privind necesitatea efectuării măsurilor speciale de investigații – urmărirea vizuală, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice”. Detalii aici.

La sfârșitul lunii decembrie a anului 2019, Procuratura Generală (PG) anunța că a dispus urmărirea penală în privința a patru colaboratori ai Ministerului de Interne și a trei procurori vizați în dosarul interceptărilor ilegale. În cazul celor patru judecători vizați în dosar, procurorii anticorupție au expediat o sesizare către procurorul general privind ridicarea imunității și eliberarea acordului pentru a putea fi urmăriți penal. Astfel, în dosarul interceptărilor ilegale, potrivit surselor ZdG, procurorii anticorupție au cerut PG ridicarea imunității în privința judecătorilor: Elena Costiuc, Nicolae Corcea, Sergiu Ciobanu și Svetlana Tizu.

În luna august 2020, autoritățile au inițiat trei cauze penale după ce, cel puțin 52 de persoane, inclusiv politicieni, reprezentanți ai societății civile și jurnaliști au fost interceptați telefonic.

O investigație RISE Moldova a dezvăluit că, în ultimii ani, autoritățile au interceptat și filat mai mulți opozanți ai guvernării PDM. Operațiunea s-a desfășurat sub paravanul a trei dosare penale trase la indigo, pornite în baza unor mesaje pe Facebook sau declarații la conferințe de presă. Sub lupa procurorilor și a polițiștilor au nimerit 52 de persoane, inclusiv politicieni, reprezentanți ai societății civile, inclusiv jurnaliști. Pe lângă interceptarea convorbirilor telefonice, unora le-a fost monitorizată și viața privată: în locuințe le-au fost instalate microfoane și camere video.