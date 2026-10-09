Contestația directorului Penitenciarului nr. 12 – Bender, care și-ar fi administrat afacerea în timp ce era funcționar public cu statut special, respinsă de prima instanță

Prima instanță a respins contestarea directorului Penitenciarului nr. 12 din orașul Bender, Oleg Sainsus, în privința căruia Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat, încă acum cinci ani, că s-a aflat în stare de incompatibilitate nesoluționată în termenul legal. Hotărârea a fost pronunțată vineri, 9 octombrie, de judecătorul Gheorghe Mîțu, de la Judecătoria Chişinău, sediul Rîșcani.

Decizia nu este definitivă, putând fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru. Contactat de ZdG, Sainsus a închis apelul după ce a aflat de ce este sunat.

În mai 2021, ANI a emis un act de constatare în care a decis sesizarea conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor, în termen de 15 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea încetării raporturilor de muncă cu Oleg Sainsus. Totodată, dacă decizia ANI va rămâne în vigoare, Oleg Sainsus va fi decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale pe o perioadă de 3 ani din data eliberării sau destituirii din funcție, din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate.

ANI a stabilit că, șeful Penitenciarului nr. 12 din orașul Bender a deținut mai multe funcții publice cu statut special, începând cu anul 2016, iar din 2001 până în anul 2019 și-a administrat întreprinderea individuală, înregistrată cu activitatea în domeniul comerțului cu amănuntul al produselor alimentare, băuturi și produse de tutun, textilelor, îmbrăcămintei și produse din piele.

Conform legislației speciale a ANI, din momentul accederii în funcție, în anul 2016, subiectul a avut termenul legal de 30 de zile pentru a-și soluționa starea de incompatibilitate. Această acțiune nu a fost însă întreprinsă, fapt pentru care a admis încălcarea regimului juridic.

Oleg Sainsus a susținut că firma a fost radiată din Registrul de Stat, însă potrivit ANI documentele furnizate de ASP demonstrează deținerea activă a calităților de fondator și administrator, indiferent de prezența sau lipsa unei activități economice.