SUA împiedică președintele palestinian să participe la reuniunea ONU de la New York

Președintele palestinian Mahmoud Abbas și alți 80 de oficiali și-au pierdut vizele și nu vor putea participa la sesiunea Adunării Generale a ONU, a anunțat Departamentul de Stat al SUA. Marco Rubio i-a acuzat că subminează pacea și caută „recunoașterea unilaterală a unui stat palestinian ipotetic”. Decizia, salutată de Israel, vine în contextul eforturilor Franței de a obține recunoașterea Palestinei, împotriva poziției administrației Trump, scrie BBC.

Ambasadorul palestinian la ONU, Riyad Mansour, a declarat că președintele Mahmoud Abbas urma să participe la întâlnirea șefilor de stat și de guvern de la New York. Însă Departamentul de Stat al SUA a anunțat că Abbas și circa 80 de oficiali palestinieni nu vor primi vize.

Marco Rubio a precizat că reprezentanții palestinieni de la misiunea ONU pot participa la întâlniri conform Acordului privind Sediul ONU, însă rămâne neclar dacă refuzul vizelor respectă acest document, conform sursei citate.

Biroul lui Abbas a declarat că este „uimit” de decizie, considerând-o „în clară contradicție cu dreptul internațional și Acordul privind Sediul ONU, mai ales că Statul Palestina este membru observator al Națiunilor Unite”, și a cerut SUA să revină asupra deciziei.

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a salutat hotărârea Departamentului de Stat.

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a spus că organizația va discuta problema cu Departamentul de Stat al SUA și speră ca problema să fie rezolvată. „Este important ca toate statele membre și observatorii permanenți să fie reprezentați, mai ales în cazul întâlnirii pentru soluția celor două state, organizată de Franța și Arabia Saudită la începutul Adunării Generale”, a declarat Dujarric.

Pe lângă Franța, Regatul Unit, Canada și Australia au anunțat că vor recunoaște un stat palestinian la sesiunea de luna viitoare.