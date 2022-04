Primele imagini cu nava-amiral „Moscova” în flăcări – GALERIE FOTO

Presa ucraineană publică primele imagini care prezintă crucișătorul „Moscova” în flăcări. Imaginile nu au fost până în prezent confirmate de autoritățile din Ucraina sau Rusia.

Jurnaliștii Open Source INTelligence (OSINT) au publicat luni, 18 aprilie, prima fotografie a crucișatorului rus „Moscova” doborât de rachetele ucrainene „Neptun” în Marea Neagră. Fotografiile nu au fost încă verificate, iar originea lor este încă neclară.

Din imaginile postate pe rețelele sociale, se poate observa crucișătorul „Moscova” aflat încă în stare de plutire, dar este afectat de un incendiu produs chiar în partea centrală a navei.

#Ukraine: The first image of the guided missile cruiser Moskva of the Russian Navy that sank a few days ago, via @Bormanike.



Depending on the side you choose to believe, the ship was either hit by 2x R-360 „Neptun” ASMs, or suffered a catastrophic ammunition fire. You decide. pic.twitter.com/CTRNAKT9ES