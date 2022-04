Ucraina susține că a lovit cu rachete crucișătorul rus „Moscova”. Rusia declară că nava de război a fost evacuată în urma unui incendiu la bord

Autoritățile ucrainene anunță că un tir de rachetă ucrainean a provocat un incendiu la bordul crucișătorului rusesc, „Moscova”, iar Ministerul rus al Apărării susține că nava de război a fost evacuată în urma unui incendiu care s-a produs la bordul crucișătorului de rachete „Moscova”.

Inițial, informațiile privind lovirea navei-amiral „Moscova” cu rachete Neptun au fost oferite de guvernatorul ucrainean al regiunii sudice Odessa, Maxim Marshenko. Ulterior, Ministerul rus al Apărării a declarat că nava de război a fost evacuată în urma unui incendiu la bord. Tot autoritățile ruse susțin că incendiul pe crucișătorul de rachete „Moscova” a provocat explozia muniției.

Conform presei ucrainene, nava „Moscova” este nava care le-a cerut grănicerilor ucraineni să se predea și care a primit în replică înjurătura „Navă rusească, du-te…”.

Consilierul prezidențial Oleksii Arestovici a declarat într-o intervenție pe YouTube că „s-a petrecut o surpriză cu nava-amiral a flotei ruse din marea Neagră”.

Deocamdată nu există dovezi care să susțină nici că nava a fost într-adevăr lovită, nici că la bord s-ar fi produs un accident.

Jurnaliștii de la CNN scriu că satelitul Maxar a reperat nava la nord-est de Sevastopol pe 10 aprilie, iar de atunci Marea Neagră a fost acoperită de nori iar poziția sa nu a mai putut fi determinată.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser „Moskva” was attacked by „Neptune” anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66