Președinta Comisiei Europene susține că UE este pregătită să impună noi sancțiuni Moscovei, în cazul unei agresiuni împotriva Ucrainei

Uniunea Europeană (UE) este pregătită să adopte sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei, în cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, ameninţă marţi preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relatează AFP.

„UE va răspunde în mod adecvat oricărei noi agresiuni, inclusiv încălcărilor dreptului internaţional şi oricărei alte acţiuni răuvoitoare faţă de noi sau vecinii noştri, inclusiv Ucrana”, a subliniat marţi, 7 decembrie, Ursula von der Leyen într-o declaraţie, prin videoconferinţă, la Conferinţa anuală a ambasadorilor.

The EU continues to fully support Ukraine in the face of the Russian aggression.



We will respond to any further aggressions, by scaling-up and expanding existing sanctions.



We are ready to take additional restrictive measures, in coordination with our partners. pic.twitter.com/Wh7lMlgKUz