Stare de urgență în R. Moldova pentru o perioadă de 30 de zile în legătură cu criza din sectorul energetic. Principalele măsuri

Deputații din Parlamentul de la Chișinău au aprobat Proiectul de hotărâre al Guvernului cu privire la declararea stării de urgență în legătură cu deficiențele de aprovizionare cu gaze naturale. Astfel, începând de vineri, 22 octombrie, în R. Moldova este declarată stare de urgență pentru următoarele 30 de zile.

Hotărârea Guvernului prezentată de către prim-ministra Natalia Gavrilița a fost adoptată cu votul a 55 de deputați din 75 de deputați prezenți în plen. Deputații Fracțiunii parlamentare a Partidului „ȘOR”, dar și fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), nu a participat la procedura de vot.

Documentul aprobat prevede și instituirea de instrumente rapide de colectare a plăților de la consumatori pentru gazele naturale folosite. Astfel, parlamentarii au introdus un amendament potrivit căruia, prezenta stare de urgență nu afectează desfășurarea alegerilor locale noi din 21 noiembrie.

„În tot acest răstimp Guvernul a purtat discuții cu Gazprom pentru menținerea presiunii. Am primit ajutor în acest sens din parte Ucrainei și României. Gazoductul Iași-Chișinău a fost folosit pentru balansare. (…) Am convocat ședința CSE și am audiat raportul pe sector. În cadrul acestei comisii s-a constatat imposibilitatea furnizorilor de a asigura presiunea în țevi și livrarea gazelor pentru consumatori. Guvernul a votat solicitarea către Parlament pentru instituirea stării de urgență. Stimați deputați, Guvernul vă propune un proiect pentru a răspunde crizei gazelor. Pe perioada stării de urgență CSE va emit dispoziții pentru executarea unor măsuri, printre care ași locarea mijloacelor pentru procurarea gazelor naturale. Rog susținerea proiectului în ”, a declarat Natalia Gavrilița.