Prim-ministra Gavrilița, despre contractul semnat de Energocom cu o companie poloneză privind furnizarea gazelor naturale: „Este un preț de piață, în jur de o mie de dolari”

Prețul de achiziționare a gazelor naturale de către Energocom de la compania poloneză PGNiG „este unul de piață… în jur de o mie de dolari pentru mia de metri cubi”. Declarația a fost făcută luni, 25 octombrie, de către prim-ministra R. Moldova, Natalia Gavrilița, în cadrul emisiunii „ÎnPROfunzime” de la Pro TV.

Prim-ministra nu a spus prețul exact pe care îl va plăti R. Moldova companiei poloneze pentru gazele naturale, însă a menționat că R. Moldova a procurat gazul de la polonezi la prețul de pe piața internațională.

Potrivit prim-ministrei, R. Moldova poate accesa gaze naturale prin patru puncte – din România, Ucraina și în zona de sud a țării prin revers. În context, șefa Guvernului a menționat că în luna octomrbie R. Moldova a primit o anumită cantitate de gaze naturale prin gazoductul Iași-Ungheni pentru a echilibra presiunea din conducte însă, potrivit prim-ministrei, gazoductul Iași-Ungheni nu are capacitatea suficientă pentru a acoperi furnizarea gazelor naturale pentru întreg teritoriul R. Moldova.

Gavrilița a mai menționat că autoritățile de la Chișinău continuă să negocieze cu Gazprom un contract pe termen lung privind livrarea gazelor naturale, dar în același timp identifică surse alternative care ar putea livra gaze naturale.

„Ne dorim un contract pe termen lung cu Gazprom. Ne aflăm într-o criză energetică. Au crescut excepțional prețurile la gaz. În aceste condiții suntem în negocieri pentru a obține un preț mai bun. (…) Dacă am avea un preț de piață pentru un an acest preț ar fi de 700 de dolari pentru mia de metri cubi. (…) Ne dorim un preț rezonabil chiar și în aceste condiții. Pentru R. Moldova un preț rezonabil ar fi un preț mai jos decât în UE, raportat la salariile din Moldova. (…) Am solicitat prelungirea contractului precedent care era bazată pe procedura carburanților. (…) Din 2015, R. Moldova nu acumulează datorii, ci plătește datoriile unor întreprinderi de stat. Suntem gata să plătim o anumită parte din datorii într-o anumită perioadă, dar sunt datorii care nu cunoaștem cum s-au format, sunt datorii care nu au fost recunoscute de ANRE. Cum să știm că aceste datorii există? Am vrea ca să existe un audit ca să cadem de acord pe suma datoriei și să vedem cum o restructurăm. Acum nu credem că este cazul de grăbire de restructurare a unor datorii. (…) Ne dorim să avem un preț rezonabil de la Gazprom, dar înțelegem că trebuie să căutăm surse alternative și finanțe și surse pentru a compensa agenții economici, oamenii care vor fi afectați de aceste creșteri a tarifelor”, a mai adăugat șefa Executivului.