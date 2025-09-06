Premieră la Vatican: Pelerinaj pentru catolicii din comunitatea LGBT+

Pentru prima dată, un grup de peste 1 400 de catolici, care fac parte din comunitatea LGBT+ și apropiații lor, participă, în acest weekend, la un pelerinaj organizat oficial în cadrul Anului Jubiliar al Bisericii Catolice, celebrat o dată la 25 de ani, potrivit AFP, citat de HotNews.

Evenimentul este văzut ca un „semnal important” spre o mai mare deschidere și diversitate în Biserica Catolică, notează agenția franceză de presă.

Pelerinii provin din aproximativ 20 de țări și au răspuns invitației asociației italiene La Tenda di Gionata („Cortul lui Ionatan”). Deși nu este programată o audiență privată cu papa Leon al XIV-lea, înscrierea acestui pelerinaj în calendarul oficial al Jubileului reprezintă o premieră.

Printre participanți se află și Yveline Behets, o femeie trans de 68 de ani din Bruxelles, care a străbătut pe jos 130 km pe Via Francigena alături de câteva zeci de persoane LGBT+ pentru a ajunge la Roma. Ea a mărturisit pentru AFP că, în mediul catolic, unde „nu se simte mereu recunoscută”, speră ca Biserica să acorde mai mult spațiu „pluralității”.

„Nu trebuie confundat cuvântul primire: nu suntem niște străini tolerați mai des sau mai rar. Facem parte din aceeași familie”, a spus ea, purtând un tricou alb cu culorile curcubeului. Biserica este comparabilă cu „un munte pe care îl urcăm și care are mai multe versante”. „Nu vedem lucrurile întotdeauna în același mod, dar așa este și este foarte bine”.

„Necunoaștere”

La fel ca milioane de alți pelerini, participanții vor urca în după-amiaza zilei de 6 septembrie pe artera principală care duce la Vatican pentru a trece prin „Poarta Sfântă” a impunătoarei bazilici Sfântul Petru.

În dimineața zilei de sâmbătă, sute dintre ei au participat la o liturghie prezidată de vicepreședintele Conferinței Episcopale Italiene la Chiesa del Gesu, în centrul Romei.

„Este un semnal foarte important pentru noi, pentru a ne simți mai incluși” în Biserică, a declarat pentru AFP Hugo, în vârstă de 35 de ani, din Quebec, care preferă să nu-și dezvăluie numele de familie din motive de confidențialitate.

El speră că acest semnal „va permite oamenilor care sunt puțin indeciși să fie mai deschiși față de homosexualii din cadrul Bisericii”.

Însă într-o instituție cu o vechime de două milenii, al cărei catehism consideră actele homosexuale ca fiind „intrinsec dezordonate”, drumul este încă lung.

„Există temeri și o formă de necunoaștere cu privire la viața homosexualilor”, a deplâns el. „Dacă toată lumea s-ar întâlni cu toată lumea, cred că multe bariere ar cădea”.

Potrivit lui, „rămân blocaje”, în special pentru cuplurile pentru care „accesul la tainele bisericești este pus sub semnul întrebării”.

„Mai sunt multe de făcut”

De la alegerea sa în 2013 până la moartea sa în aprilie, Papa Francisc, fervent apărător al unei Biserici deschise „tuturor, tuturor, tuturor”, a multiplicat gesturile de primire față de comunitatea LGBT, fără a schimba însă doctrina.

Decizia sa de la sfârșitul anului 2023 de a deschide binecuvântările cuplurilor de același sex a provocat o reacție violentă în mediile conservatoare, în special în Africa.

Pentru Beatrice Sarti, o italiancă de 60 de ani venită să-și însoțească fiul homosexual, a spus că „mai sunt multe de făcut”, începând cu schimbarea mentalităților.

„Mulți dintre copiii noștri nu mai merg la biserică (…) pentru că li s-a dat de înțeles că sunt greșiți. Acest lucru trebuie să se schimbe neapărat”, a explicat această femeie originară din Bologna, membră a asociației La Tenda di Gionata.

În cei 12 ani de pontificat, papa Francisc „nu s-a temut să rostească cuvintele”, ceea ce „a dezamorsat mult subiectul homosexualității în cadrul Bisericii”, a explicat Hugo.