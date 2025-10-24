R. Moldova va continua să „susțină Ucraina în efortul de a-și achiziționa gaze pentru sezonul rece”. A fost prelungită perioada de aplicare a reducerii la tarifele de transport

R. Moldova va continua să „susțină Ucraina în efortul de a-și achiziționa gaze pentru sezonul rece”, a anunțat Ministerul Energiei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a prelungit vineri, 24 octombrie, termenul de aplicare a produsului „Ruta 1”, parte a Coridorului vertical de gaze, pentru o perioadă de 6 luni (noiembrie 2025 – aprilie 2026), aplicarea unei reduceri de 50% la tarifele de transport pentru SRL „Vestmoldtransgaz” la punctele de interconectare Căușeni și Grebenyky, precum și extinderea aplicabilității produsului de capacitate la toate punctele relevante de interconectare de-a lungul rutei.

Conform unui comunicat de presă, Ministerul Energiei a fost promotorul acestui produs unic pe Coridorul vertical, din care fac parte Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina.

„Astfel, susținem Ucraina în efortul de a-și achiziționa gaze pentru sezonul rece, în condițiile în care infrastructura sa critică este atacată de Rusia, dar creăm și oportunități de stocare a gazelor pentru operatorii din Moldova și alte țări din Sud-Estul Europei”, se arată în comunicatul de presă.

Compania de stat Energocom a fost prima care a utilizat această rută în regim comercial, transportând gaze naturale lichefiate din Statele Unite ale Americii prin terminalul LNG din Alexandroupolis, Grecia. „Odată cu creșterea volumelor de gaze tranzitate prin Republica Moldova, vor fi create condiții pentru reducerea generală a tarifului de transport”, notează Ministerul.

Produsul prevede acordarea unei reduceri la tariful de transport a gazelor de 25% în Grecia și Bulgaria, 50% în România și Moldova și 46% în Ucraina, cu condiția că gazele sunt transportate printr-o serie de puncte dedicate, direct până în depozitele subterane din Ucraina.

Aplicarea reducerii de 50% la tarifele de transport este prevăzută și de către operatorul de transport din România SA „Transgaz”.

Prin această decizie, Republica Moldova își consolidează rolul de coridor de tranzit regional, facilitând transportul gazelor naturale din Grecia către Ucraina și contribuind la diversificarea rutelor și surselor de aprovizionare, conform ANRE.