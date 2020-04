Noi opinii despre creditul de 200 de milioane de euro oferit de Rusia. Un expert economic explică diferența dintre banii care-i oferă Uniunea Europeană și creditul „hibrid” din Federația Rusă și vorbește despre „cel mai mare pericol”

Creditul în valoare de 200 de milioane de euro oferit de Rusia este unul „hibrid”, care îmbină creditul suveran, promis anterior de autorități și creditul comercial, crede expertul economic Veaceslav Ioniță, solicitat de ZdG să se expună asupra prevederilor din acordul de creditare.

„Cel mai mare pericol din contract este ca nu cumva noi să fim nevoiți să procurăm bunuri și servicii la un preț nejustificat. Ăsta e cel mai clar pericol, iar în acest caz nici nu mai contează dobânda”, precizează Ioniță, fost președinte al Comisie Economie, Buget și Finanțe din Parlamentul R. Moldova.

Sergiu Gaibu, un alt expert economic din cadrul „Expert-Grup” atrage atenția la faptul că „practic orice datorie restantă ale oricărei entități din Moldova, către Guvernul rus sau instituții ale guvernului rus, unde există „acordul părții moldovenești”, acestea devin automat parte ale acestui contract și se pun la același „счетчик” (contor, n.r.)”.

„Este un hibrid dintre un credit suveran, cum a spus inițial prim-ministrul Chicu și un credit comercial. În cazul unui credit suveran, cum s-a spus inițial că va fi, aceștia sunt cei mai atractivi bani. Uniunea Europeană ne oferă nouă astfel de bani. Trăsăturile lor sunt următoarele: Uniunea Europeană îți pune niște condiții generale de reformare, să ai un mediu concurențial, să reformezi justiția. Cumva, îți pune niște condiționalități pe care tu, dacă le respecți, ei îți dau bani pentru acoperirea deficitului bugetar. Îți dau granturi, pentru că Uniunea Europeană, de regulă, dă granturi, nu credite. Iar acest grant tu îl utilizezi după necesitățile tale, la discreția ta. Deci, condițiile pe care UE ți le pune nu sunt direct legate de acești bani. Un credit comercial, de regulă, îl oferă multe țări atunci când ele vor să-și promoveze producția lor. A fost anterior o ofertă pentru R. Moldova din partea Poloniei de 100 de milioane de dolari. Multe țări au așa propuneri. În aceste cazuri, aceste țări, atunci când oferă creditul, pun anumite condiții. Adică, e un credit care, în mare măsură, promovează interesele țării care ți-l dă. Ce ne oferă rușii este un hibrid. Pe de o parte, este un credit care intră în bugetul de stat, pe de altă parte, Federația Rusă a pus câteva condiții care, dacă am vorbi de o țară și de o concurență civilizată, am spune că e ok. Una din condiții e ca firmele rusești să aibă și ele dreptul să participe la achiziții publice. Într-un contract comercial clasic se stipulează clar că firma care va implementa proiectul e firma noastră. Dacă n-am ști că în Federația Rusă se întâmplă lucruri nu tocmai democratice, am spune că e o condiție bună, că ar fi concurență. Dar…”, spune Veaceslav Ioniță, solicitat de ZdG.