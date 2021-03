Experți, despre indexarea pensiei: „Indiferent dacă e mixată o dată sau de două ori pe an este o acțiune eronată”

După ce Parlamentul a aprobat vineri, 12 martie, proiectul de lege care prevede modificarea mecanismului de indexare a pensiilor și a altor prestații sociale, Ziarul de Gardă a contactat mai mulți experți pentru a afla care măsură ar fi mai eficientă pentru beneficiarii de pensii – indexarea pensiei o dată pe an sau de două ori pe an.

Expertul economic Veaceslav Ioniță susține că indexarea pensiei după inflație, indiferent dacă e mixată o dată sau de două ori pe an este o „acțiune eronată”.

„Ambele metode sunt ineficiente. Noi acum practic nu avem inflație și pensia trebuie indexată după creșterea salariului. Anterior, eu am scris că beneficiarului i se plătește o pensie aproximativ egală cu 40% din salariul lui. Anul trecut salariul a crescut cu 12%, dar pensia practic nu s-a indexat deloc. După vreo 10-12 ani, pensionarul din R. Moldova ajunge ca pensia lui să fie egală cu 20% din salariul pe care îl primește un angajat unde a lucrat el. Și atunci ajungem la situația în care un profesor, care a lucrat 30 de ani sau 40 de ani, care a ieșit cu 12 ani în urmă la pensie, are o pensie de două ori mai mică decât același profesor care a lucrat tot 30 de ani, dar a ieșit la pensie acum”, a spus expertul pentru ZdG.

Ioniță susține că indexarea pensiei după inflație generează fenomenul discriminării în rândul pensionarilor.

„Cu cât trece mai mult timpul, cu atât pensia unei persoane scade în comparație cu alți pensionari. Indexarea pensiei după inflație, nu are importanță dacă e mixată o dată sau de două ori pe an, în principiu, este o metodă eronată, din simplul motiv că avem un efect discriminatoriu și se arată în felul următor: aceeași persoană care a avut aceeași profesie și care a lucrat același număr de ani, când iese la pensie, după o anumită perioadă de timp, pensia lui este de două ori mai mică decât a celui care iese acum la pensie. Avem o discriminare în dependență de vârstă. De exemplu, dacă un om a ieșit la pensie anul ăsta, el are o pensie de 3000 de lei, dacă omul a ieșit la pensie acum 10 ani, atunci el are o pensie de 1500 de lei. Și în acest caz, vorbim despre aceeași profesie”, a mai spus expertul pentru ZdG.