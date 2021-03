Parlamentul a votat un nou mecanism de indexare a pensiilor

Parlamentul a aprobat proiectul de lege, care prevede modificarea mecanismului de indexare a pensiilor și altor prestații sociale și, prin urmare, creșterea coeficientului de indexare. Prin acest proiect s-a propus menținerea indexării pensiilor de două ori pe an, în lunile aprilie și octombrie, dar cu un nou mecanism de aplicare a acesteia, începând cu 1 aprilie curent.

Astfel, în aprilie 2021, coeficientul de indexare a pensiilor va constitui media creșterii anuale a indicelui prețurilor de consum, pentru ultimii trei ani, iar în octombrie va constitui rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs.

Cu această inițiativă legislativă au venit deputații din Fracțiunea parlamentară PSRM. Potrivit autorilor proiectului de lege, la 1 aprilie curent, pensiile vor fi indexate după noua modalitate, cu 3,89%. Totodată, se va menține indexarea pensiilor la 1 octombrie, iar conform prognozelor, aceasta va fi de 3,2%.

Despre intenția de a modifica mecanismul de indexare a pensiilor și a altor prestații sociale, Fracțiunea PSRM a anunțat ieri, 11 martie.

La rândul său, președinta Maia Sandu a anunțat, miercuri, 10 martie, că a înaintat Parlamentului propunerea de a reveni la indexarea pensiilor o dată pe an, în baza inflației din anul precedent.

„Trecerea la indexarea pensiilor de două ori pe an, promovată cu mult fast de socialişti în februarie 2020, lovește în continuare în pensionari. După indexarea rușinoasă de 1% din octombrie 2020, anul acesta în aprilie pensiile ar urma să nu fie indexate deloc. Această greșeală trebuie corectată urgent. Am înaintat Parlamentului propunerea de a reveni la indexarea pensiilor o dată pe an, în baza inflației din anul precedent. Adoptarea acestei modificări ar însemna o indexare în aprilie de 3,7%, echivalentă creșterii prețurilor din 2020. Bani pentru această indexare sunt”, a scris Maia Sandu într-o postare pe Facebook.