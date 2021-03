DOC/ Președinta Maia Sandu: „Am înaintat Parlamentului propunerea de a reveni la indexarea pensiilor o dată pe an în baza inflației din anul precedent”

Președinta Maia Sandu a anunțat miercuri, 10 martie, că a înaintat Parlamentului propunerea de a reveni la indexarea pensiilor o dată pe an în baza inflației din anul precedent.

Maia Sandu susține că, după indexarea de 1% din luna octombrie a anului 2020, anul acesta în aprilie, pensiile ar urma să nu fie indexate deloc.

„Trecerea la indexarea pensiilor de două ori pe an, promovată cu mult fast de socialişti în februarie 2020, lovește în continuare în pensionari. După indexarea rușinoasă de 1% din octombrie 2020, anul acesta în aprilie pensiile ar urma să nu fie indexate deloc. Această greșeală trebuie corectată urgent. Am înaintat Parlamentului propunerea de a reveni la indexarea pensiilor o dată pe an în baza inflației din anul precedent. Adoptarea acestei modificări ar însemna o indexare în aprilie de 3,7%, echivalentă creșterii prețurilor din 2020. Bani pentru această indexare sunt”, a spus Maia Sandu într-o postare pe Facebook.