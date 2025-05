Analiză IDIS „Viitorul” Activitatea transportului auto și feroviar este în scădere, iar cea a transportului avia – în creștere

În primul trimestru din 2025, în valoarea anuală, activitatea ramurii de transport a înregistrat o ușoară scădere, în special transportul de mărfuri. Activitatea transportului auto a scăzut cu 1,4%, iar a transportului feroviar – cu 2,8%. Pe de altă parte, activitatea transportului avia a avut o creștere de 5,7%. Datele au fost prezentate vineri, 30 mai, de către Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”.

Potrivit expertului, activitatea transportului auto în R. Moldova este într-o scădere pronunțată din 2024. În primul trimestru din acest an, față de 2024, în valoarea anuală, activitatea transportului auto de pasageri a crescut cu 0,3%, iar cea a transportului auto de mărfuri a scăzut cu 2,3%. Ramura transportului feroviar are cea mai proastă activitate, cu tendință clară negativă și pe viitor. În primele trei luni ale anului 2025, în valoare anuală, față de 2024, transportul feroviar de pasageri a scăzut cu 6,3%, iar transportul feroviar de mărfuri – cu 2,7%.

Unica ramură de transport, declară expertul, care înregistrează creștere, în prezent, este cea avia. Pe fundalul războiului dus de către Federația Rusă pe teritoriul Ucrainei, au crescut semnificativ zborurile charter de pe Aeroportul Internațional Chișinău. „Transportul de pasageri a înregistrat o ușoară creștere. O creștere mai puternică a avut-o transportului avia. Transportul feroviar continuă să scadă, scădere cauzată de reducerea volumului de mărfuri transportat. Aceasta arată o ușoară încetinire a activității economice a ramurii de transport”, a declarat expertul.

Economistul afirmă că în acest an, cel mai probabil în trimestru trei, transportul de pasageri vă depăși volumul record din 2019, care a fost de 6,7 miliarde/pasageri/km. Deja în primul trimestru din acest an, în valoare anuală, s-au transportat 6,5 miliarde/pasageri/km. Transportul de mărfuri, în primul trimestru din acest an, în valoare anuală, a scăzut la nivelul anilor 2016/2017.

În primele trei luni ale anului curent, în valoare anuală, 1,64 milioane/pasageri au zburat din Chișinău. Ultima dată, 1,66 milioane/pasageri, în valoare anuală, au zburat din Chișinău, în trimestrul unu din 2018. „2025 poate fi considerat anul transportului aerian. În acest an, în această ramură vor fi bătute câteva recorduri, datorită cetățenilor ucraineni, care zboară intens din Chișinău, dar și a faptului că în ultimii ani, a crescut foarte mult cursele charter de vacanță. În 2019 piața transportului avia de pasageri a fost de 193 de milioane de dolari, iar în 2024 a crescut la 278 de milioane de dolari”, a spus expertul.

Potrivit expertului, în prezent, activitatea transportului de mărfuri este una nesustenabilă, a transportului auto – neutră, a transportului feroviar – deplorabilă, iar a transportului avia – bună. „S-a schimbat paradigma de transport a mărfurilor. Dacă anterior, 90% erau transportate pe calea ferată și doar 10% cu transportul auto, în prezent, peste 90% din marfă este realizată cu transportul auto”, a afirmat economistul.

Referitor la transportul de mărfuri pe calea ferată, analistul economic a menționat că recordul a fost atins în 1990 – 46,5 milioane de tone. În trimestrul unu din 2025, în valoare anuală, a ajuns la 2,36 milioane de tone. Veaceslav Ioniță susține că în prezent sunt transportați circa 2,5% din pasagerii care au fost transportați cândva, de 40 de ori mai puțin. La transportul de mărfuri este o scădere de circa 20 de ori.