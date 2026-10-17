Trump semnează un decret prin care scutește Rusia de aplicarea legii privind sancțiunile

Donald Trump a semnat vineri seară, 16 octombrie, un ordin executiv care scutește Rusia de o nouă măsură de sancțiuni adoptată de Congres luna trecută, oferind o altă „gură de oxigen” economică președintelui rus Vladimir Putin, în timp ce Statele Unite apelează la Rusia pentru ajutor în reducerea prețurilor la gaze, scrie New York Times.

Sancțiunile au fost menite să vizeze oficialii, oligarhii și instituțiile financiare ruși și au făcut parte dintr-o lege care a fost numită după senatorul Lindsey Graham, republicanul din Carolina de Sud, care a murit în iulie după ce a petrecut mai mult de un an consolidând sprijinul pentru măsură.

Legea, care este concepută pentru a reduce liniile financiare care susțin războiul Rusiei împotriva Ucrainei, i-a oferit, de asemenea, lui Trump o autoritate tarifară suplimentară pe care o poate folosi pentru a pedepsi țările care continuă să facă comerț cu Rusia.

Casa Albă are autoritate largă de a emite scutiri sau derogări de la sancțiuni, iar noua lege impune lui Trump să notifice Congresul numai dacă optează pentru a nu impune restricțiile economice Rusiei. Cu două zile înainte de intrarea în vigoare a legii, Trump și-a exercitat această putere.

„Prin prezenta, renunț la aplicarea unor astfel de sancțiuni, restricții și taxe prevăzute în Legea Graham”, a declarat Trump în ordin. „Am depus la Congres o certificare care atestă că emiterea unei astfel de derogări în acest moment este în interesul național al Statelor Unite.”

Ordinul nu explică de ce renunțarea la sancțiuni este în interesul Statelor Unite sau ce justificare oferă Trump Congresului pentru aceste derogări.

Decizia vine în contextul în care Trump „a îmbrățișat” Rusia și s-a întors împotriva Ucrainei în ultimele săptămâni, pe fondul frustrării legate de faptul că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești împing în sus prețurile petrolului în întreaga lume. Prețurile ridicate ale petrolului scumpesc benzina în Statele Unite, alimentând inflația cu săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, care i-ar putea costa pe republicani controlul asupra Congresului.

Trump a anunțat săptămâna trecută că a ajuns la o înțelegere cu Putin și că Statele Unite vor începe să importe motorină rusească. Departamentul Trezoreriei a ridicat temporar sancțiunile asupra exporturilor de motorină rusească „pentru a permite furnizarea de motorină rusească pe piața globală” și a acordat producătorilor de energie ruși o licență generală pentru a vinde motorină până în aprilie.

Decizia de a renunța la sancțiunile adoptate în noua lege a atras o mustrare rapidă din partea criticilor din Congres, care preziseseră că Trump nu le va impune.