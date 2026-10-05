Premierul Vasile Tofan, întrevederi cu mai mulți comisari europeni la Bruxelles: „Facem reforme care trebuie să se simtă în viața oamenilor”

Premierul Vasile Tofan a discutat la Bruxelles cu mai mulți oficiali europeni despre securitatea energetică, sprijinul pentru familiile vulnerabile, securitatea regională și reformele economice ale R. Moldova. Întrevederile au avut loc luni, 5 octombrie, în marja celei de-a 10-a reuniuni a Consiliului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Potrivit unui comunicat de la Guvern, în cadrul discuțiilor despre energie, premierul a vorbit despre programul de compensații pregătit de Guvern pentru sprijinirea familiilor vulnerabile, în contextul creșterii costurilor la gaze. Oficialii au abordat și securitatea aprovizionării cu apă, în condițiile secetei severe din acest sezon.

Vasile Tofan a subliniat că R. Moldova va continua reformele pentru consolidarea unui sistem energetic mai rezilient, în paralel cu avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit premierului, obiectivul autorităților este finalizarea negocierilor tehnice până în 2028.

Cu Magnus Brunner, comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, premierul a discutat despre cooperarea dintre Republica Moldova și UE în domeniul afacerilor interne și al securității, precum și despre reformele necesare în aceste sectoare. Un alt subiect a fost securitatea frontierei comune și a întregii regiuni.

Vasile Tofan a menționat contribuția R. Moldova la securitatea regională, susținând că țara nu este doar un beneficiar al solidarității europene, ci și un partener care contribuie activ la securitatea Europei.

La întrevederea cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, au fost discutate reformele economice, politica fiscală și măsurile necesare pentru apropierea sectorului financiar al Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene.

Premierul a prezentat prioritățile Guvernului privind reducerea deficitului bugetar și perspectivele economice, reforma fiscală orientată spre stimularea muncii și investițiilor, precum și restructurarea întreprinderilor de stat pentru creșterea eficienței și profitabilității acestora.

De asemenea, oficialii au discutat despre eficientizarea modului în care sunt gestionate resursele statului și despre alinierea sectorului bancar din Republica Moldova la acquis-ul Uniunii Europene în domeniul serviciilor financiare.

„În energie, securitate sau economie, avem aceeași abordare: facem reforme care trebuie să se simtă în viața oamenilor și, în același timp, pregătesc R. Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Vrem energie mai sigură și costuri mai mici pentru cetățeni, instituții capabile să protejeze țara și o economie care încurajează munca și investițiile. Acesta este drumul nostru spre UE”, a declarat Vasile Tofan.

Sursa: gov.md Sursa: gov.md

Întrevederile au avut loc în marja celei de-a 10-a reuniuni a Consiliului de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană, unde au fost evaluate progresele în procesul de aderare, implementarea reformelor, cooperarea economică și sectorială, precum și dialogul în domeniul securității.

În urma realizării a 18 angajamente din Agenda de Reformă, Moldova va primi o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din Planul de Creștere al UE. Conform Executivului, banii sunt destinați continuării reformelor și investițiilor în domenii considerate esențiale pentru dezvoltarea țării și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.