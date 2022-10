Vladimir Bolea va asigura interimatul Ministerului Mediului

Prim-ministra Natalia Gavrilița a semnat ordinul prin care Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, este desemnat să asigure interimatul conducerii Ministerului Mediului, potrivit unui comunicat publicat vineri, 7 octombrie, de Guvern.

Sâmbătă, 8 octombrie, se împlinește o lună de când ministra Iuliana Cantaragiu a anunțat că și-a depus demisia din funcție. Aceasta nu a precizat motivele pentru care a plecat din Guvernul Gavrilița.

„Azi mi-am depus demisia din funcția de ministră a Mediului. A fost un an plin de muncă, reforme și proiecte. Am redat mediului ministerul comasat de guvernările anterioare. Am inițiat reforma agențiilor subordonate, care sper să fie finalizată până la sfârșitul acestui an, și am creat premisele unei funcționări corecte, integre, transparente la Moldsilva, Apele Moldovei, Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Am asigurat instituționalizarea ariilor protejate de stat – Rezervația Biosferei Prutul de Jos, am reușit crearea Parcul Național Nistrul de Jos, lucru așteptat de ecologiști timp de 20 de ani”, a precizat Cantaragiu.