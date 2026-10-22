LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Proiectul privind mobilitatea urbană durabilă a fost aprobat în prima lectură. Pentru Chișinău și Bălți este prevăzută elaborarea unor planuri pentru sporirea siguranței în trafic

Astăzi, 22 octombrie, are loc ședința plenară a Parlamentului. Deputații vor examina în lectura a doua proiecte de lege ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală, cumularea pensiei de dizabilitate cu pensia de urmaș, precum și declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de modernizare a sistemelor colective de alimentare cu energie termică în municipiile Chișinău și Bălți.

De asemenea, vor fi supuse dezbaterilor inițiativele legislative privind obligația platformelor de taxi de a procesa plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate în R. Moldova, extinderea accesului la informațiile cadastrale și reglementarea procedurii de reparcelare a terenurilor.

UPDATE 12:54 După sesiunea de întrebări și prezentarea rapoartelor comisiilor parlamentare, proiectul de lege privind mobilitatea urbană durabilă a fost aprobat în prima lectură cu 70 de voturi.

UPDATE 12:45 Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională nu susține proiectul de lege privind mobilitatea urbană durabilă în R. Moldova.

UPDATE 11:55 Nicolai Mîndra, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă în prima lectură proiectul privind mobilitatea urbană durabilă în R. Moldova.

Nicolai Mîndra, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale/ Captură de ecran Parlament

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, R. Moldova se confruntă cu provocări structurale în domeniul mobilității urbane, generate de creşterea accelerată a parcului auto, de infrastructura rutieră şi pietonală insuficient adaptată volumului de trafic, de nivelul ridicat de congestionare în zonele urbane şi periurbane, precum şi de performanța redusă a sistemelor de transport public.

„Potrivit datelor oficiale prezentate de Agenția Servicii Publice, numărul total al vehiculelor înmatriculate în Republica Moldova a crescut de la circa 1,2 milioane în anul 2023 la aproape 1,3 milioane în anul 2024, depăşind 1,35 milioane în prima jumătate a anului 2025. Această creştere constantă, de aproximativ 150 de mii de unități în mai puțin de doi ani, generează presiuni semnificative asupra infrastructurii rutiere urbane şi asupra capacității administrative a autorităților publice locale de a gestiona fluxurile de trafic. În acest context, planificarea mobilității urbane durabile reprezintă un instrument esențial pentru abordarea integrată a problemelor de transport, utilizare a terenurilor, protecție a mediului și siguranță rutieră. Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), promovate de Comisia Europeană, constituie documente strategice care urmăresc dezvoltarea unor sisteme de transport accesibile, sigure, eficiente şi cu impact redus asupra mediului, prin prioritizarea mobilității active, a transportului public şi a soluțiilor de management al traficului„, se arată în document.

UPDATE 11:54 Proiectul a fost aprobat în prima lectură, cu votul a 69 de deputați.

UPDATE 11:48 Ședința continuă cu proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Danemarcei privind munca remunerată a membrilor de familie aflați la întreținerea membrilor misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare. Prezintă Dumitru Socolan, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

Dumitru Socolan, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe/ Captură de ecran Parlament

Scopul principal al Acordului propus este autorizarea, în baza principiului reciprocității, a persoanelor (soților, soțiilor şi, în unele cazuri, a fiilor şi fiicelor) aflate la întreținerea membrilor personalului diplomatic, administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de a se antrena în activitatea de muncă în statul în care au fost detaşaţi, se arată în proiect.

Potrivit documentului, R. Moldova a încheiat/semnat tratate similare cu Statele Unite ale Americii, Republica Polonă, Ungaria, Republica Turcia, Republica Portugheză, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Canada, România, Regatul Belgiei, Regatul Suediei, Regatul Tărilor de Jos şi Ucraina și se află în proces de negociere a unor noi acorduri bilaterale în acest domeniu cu Regatul Indiei și Regatul Spaniei.

UPDATE 11:47 După prezentare și sesiunea de întrebări, proiectul de lege privind armonizarea cadrului normativ privind IMM-urile a fost aprobat în prima lectură, cu votul a 71 de deputați.

UPDATE 10:48 Natalia Selevestru, secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, prezintă în prima lectură proiectul de lege privind armonizarea cadrului normativ privind IMM-urile (întreprinderi mici și mijlocii, n. red.).

Natalia Selevestru, secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării/ Captură de ecran Parlament

Proiectul prevede modificarea criteriilor de clasificarea a IMM-urilor prin majorarea cifrei de afaceri de la 25 la 50 de milioane de euro, și a plafonului activelor deținute de la 21,5 la 43 de milioane de euro. Aplicarea noilor praguri financiare și a metodologiei armonizate cu standardele europene ar permite includerea a încă 147 de întreprinderi în categoria IMM-urilor.

Totodată, proiectul propune reglementarea în legislație a categoriei întreprinderilor mici cu capitalizare medie (small mid-caps). În prezent, cadrul normativ de clasificare prevede doar categoriile microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii. Întreprinderile care depășesc pragurile aplicabile sunt încadrate direct în categoria întreprinderilor mari, fără a exista o categorie intermediară. Această situație poate limita stimulentele pentru extinderea activității și realizarea de noi investiții, afectând potențialul de creștere și consolidare a competitivității întreprinderilor, a scris anterior Parlamentul.

UPDATE 10:39 Deputatul Serghiei Ivanov a cerut audierea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder în contextul expirării autorizației de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească de la Rîbnița. Inițiativa a întrunit 32 de voturi.

ZdG a scris că fără autorizație, întreprinderea nu ar mai avea dreptul să exporte și să importe deșeuri metalice. Serviciul Vamal a confirmat că dacă actul nu este prelungit sau nu va fi obținut un alt act permisiv, nu va autoriza operațiuni vamale pentru Uzina de la Rîbnița. Detalii AICI.

UPDATE 10:37 Partidul Socialiștilor a solicitat audierea lui directorului Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, în contextul lansării Programului „Moldova Pregătită”. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Anterior, mai multe „narațiuni maligne” prin care s-a urmărit inocularea ideilor că „statul renunță la cetățeni” au fost depistate de către Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (StratCom), după anunțul autorităților privind programul „Moldova Pregătită”, care va instrui cetățenii să gestioneze situații de criză. Detalii AICI.

UPDATE 10:30 Deputatul Grigore a solicitat audierea ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, cu privire la modificările cadrului normativ ce țin de finanțarea sportului de performanță de la bugetul de stat. Inițiativa a întrunit 31 de voturi.

UPDATE 10:21 Deputatul Bogdan Țîrdea a solicitat audierea ministrului Afacerilor Externe în legătură cu cei patru grăniceri ucraineni care au traversat ilegale frontiera R. Moldova. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi. Detalii despre cele două incidente puteți citi AICI.

UPDATE 10:16 În debutul ședinței și-au înregistrat prezența 91 de deputați.

În prima lectură vor fi examinate inițiativele legislative privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene de transport a energiei electrice Strășeni – Gutinaș; stabilirea unor reguli clare pentru organizarea traficului, dezvoltarea transportului public, amenajarea parcărilor cu plată și gestionarea vehiculelor abandonate; modificarea cadrului legal referitor la constituirea Cabinetului primarului municipiului Bălți. Un alt proiect de lege prevede acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru importul unui lot de instrumente muzicale destinate Colecției naționale de instrumente muzicale a Republicii Moldova.

Două dintre proiectele incluse pe ordinea de zi urmăresc armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Acestea vizează promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și armonizarea criteriilor de clasificare a IMM-urilor, instituirea unor mecanisme avansate de sprijin a competitivității la export și de facilitare a accesului la finanțare.