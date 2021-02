Dodon, despre decizia CC de a declara neconstituțional decretul președintei Sandu privind desemnarea repetată a unui candidat la funcția de premier: Era previzibil

Igor Dodon, liderul socialiștilor, a venit cu reacție după ce Curtea Constituțională (CC) a declarat astăzi, 23 februarie, neconstituțional decretul președintei Maia Sandu privind desemnarea repetată a Nataliei Gavrilița la funcția de premier. Acesta îi cere șefei statului să emită imediat decretul de învestire a candidatei propusă de socialiști, Mariana Durleșteanu.

„Decizia Curții Constituționale era una absolut previzibilă. Această decizie e totodată alarmantă, fiindcă este dovada că Republica Moldova este acum condusă de un președinte care la două luni de mandat are deja două încălcări grave ale Constituției – ceea ce reprezintă situație condamnabilă și fără precedent în istoria țării.



Nu am nici un fel de satisfacție politică după decizia CC. Nici eu, nici colegii mei din PSRM nu am câștigat nimic din această decizie, ea nu dă cuiva satisfacție politică, dar vine să oprească derapajul constituțional al președintelui, după ce aceasta a demonstrat din nou că operează cu duble standarde și că noțiunea de stat de drept este valabilă pentru fiecare cetățean, în afară de presedintele țării, care se poziționează pe sine deasupra tuturor legilor și, cel mai grav, deasupra Constituției țării.



Într-un stat de drept, un astfel de președinte nu ar mai fi în funcție, ar demisiona singur sau ar fi demis. Personal cred însă că Maia Sandu mai trebuie să rămână în funcție, mai este nevoie de puțin timp ca toată lumea să se convingă de lipsa ei de responsabilitate și de incapacitatea ei de a face ceva bun pentru țară. După falimentul ei ca prim-ministru, urmează ca toată lumea să se convingă de falimentul ei ca șef de stat.



(…) Pe această cale îi reamintesc președintelui că trăiește într-o republică parlamentară, în care nu are primul rol decizional și nu își poate permite să anuleze rolul Parlamentului în stat. De aceea, îi cerem Maiei Sandu să emită imediat decretul de învestire a unui candidat legal la funcția de prim-ministru. Menționăm aici în mod special candidatura doamnei Mariana Durleșteanu, care a fost înaintată cu respectarea tuturor procedurilor, de o majoritate parlamentară legal constituită”, susține Dodon.

Decretul președintei R. Moldova Maia Sandu privind desemnarea repetată a Nataliei Gavrilița la funcția de premier este declarat neconstituțional. Decizia a fost luată astăzi, 23 februarie, de către Curtea Constituțională, care a examinat sesizarea depusă de mai mulți deputați socialiști.

La 12 februarie curent, deputații socialiști Vasile Bolea, Grigore Novac și Alexandr Suhodolski au depus o sesizare la CC cu privire la controlul constituționalității Decretului președintei Maia Sandu, nr. 32-IX din 11 februarie 2021, privind desemnarea Nataliei Gavrilița pentru funcția de prim-ministru.

Prim-ministra desemnată, Natalia Gavrilița, nu a primit joi, 11 februarie, votul de încredere al deputaților din Parlamentul de la Chișinău. Niciun deputat nu a votat pentru învestirea Cabinetului de miniștri.

Tot joi, în timp ce prim-ministra desemnată își prezenta în plenul Parlamentului programul de Guvernare, PSRM a propus propriul candidat pentru funcția de premier. Despre asta a anunțat președintele socialiștilor, Igor Dodon, care a declarat că Mariana Durleșteanu este candidata propusă de socialiști.

Chiar înainte ca să înceapă procedura de vot pentru susținerea Guvernului Gavrilița, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor (PSRM), Corneliu Furculiță, a anunțat că 54 de deputați – din PSRM, transfugii din „Pentru Moldova”, Partidul Șor și trei deputați independenți – au semnat pentru constituirea unei majorități parlamentare, pentru desemnarea candidatului PSRM pentru funcția de premier.

Ulterior, și Platforma DA a venit cu propriul candidat pentru funcția de premier, înaintându-l pe liderul Platformei, Andrei Năstase, la această funcție.

După ce Guvernul Gavrilița a obținut zero voturi în plen, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a chemat fracțiunile parlamentare la consultări.

În urma consultărilor, șefa statului a înaintat-o repetat pe Natalia Gavrilița pentru funcția de prim-ministră, declarând că „există dubii că acele persoane care și-au pus semnătura pentru susținerea candidatului PSRM pentru funcția de premier și-ar fi exprimat voința în mod liber”.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat joi, 11 februarie, decretul privind desemnarea Nataliei Gavrilița, pentru a doua oară, pentru funcția de premier.