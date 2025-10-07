Peste 50 de mii de euro, ascunși în bagajele a doi cetățeni străini, descoperiți la aeroport

Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu angajații IGPF au înregistrat două tentative de scoatere ilegală a valutei din țară. În total, doi cetățeni străini au încercat să scoată din țară peste 50 de mii de euro.

Cazurile, care au avut loc la Aeroportul Internațional Chișinău, vizează doi nerezidenți, ce aveau drept destinație Istanbul și Nice, care au tăinuit în bagajele de mână valuta străină, potrivit Serviciului Vamal.

„În primul caz, este vorba despre nedeclararea mijloacelor financiare, în sumă de 33 550 de euro, de un bărbat, în vârstă de 28 de ani”, anunță SV.

Drept urmare, mijloacele financiare au fost ridicate, cazul fiind investigat în continuare de ofițerii Direcției urmărire penală a Serviciului vamal.

„În alt caz, o doamnă, în vârstă de 40 de ani, a tăinuit prezența a 20 000 de euro. Femeia riscă să fie sancționată contravențional”, conform informațiilor Serviciului Vamal

Mijloacele financiare au fost ridicate şi sunt pasibile confiscării speciale.