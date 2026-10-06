Percheziții la Postul de Inspecție la Frontieră Leușeni–Albița al ANSA într-o dosar privind corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. O persoană a fost reținută

Mai multe percheziții au fost descinse la mai mulți inspectori ai Postului de Inspecție la Frontieră din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), precum și reprezentanți ai unor agenți economici, anunță marți, 6 octombrie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Acțiunile au loc într-o cauză penală privind fapte de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență.

Potrivit datelor preliminare, inspectori ANSA de la Postul de Inspecție la Frontieră Leușeni–Albița ar fi pretins și primit între 500 și 800 de euro de la agenți economici.

„În schimbul banilor, funcționarii efectuau doar controale superficiale ale mărfurilor importate. Produsele neconforme erau lăsate să intre în R. Moldova fără prelevarea probelor de laborator sau fără analizarea acestora. În acest mod erau încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, deși importatorii aveau obligația legală de a asigura produse sigure consumatorilor”, a precizat CNA.

În urma perchezițiilor, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA.

CNA susține că investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă.