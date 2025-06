Operațiunea „Pânză de păianjen”. Cum a reușit Ucraina să bombardeze 40 de avioane de război ale Rusiei

Atacul major cu drone de pe 1 iunie al Ucrainei asupra mai multor baze aeriene militare rusești a lăsat „în flăcări” peste 40 de avioane bombardiere rusești, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie BBC. Organizarea operațiunii „Pânză de păianjen” a durat un an și jumătate și a fost supravegheată personal de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat SBU.

Surse au declarat că dronele au fost lansate din camioane după ce au fost introduse ilegal în Rusia, depozitate pe paleți de lemn, încărcate în camioane, conduse către baze aeriene îndepărtate și lansate de la distanță.

Un roi de drone ucrainene a atacat o serie de baze aeriene militare aflate în interiorul granițelor Rusiei și a lăsat peste 40 de avioane bombardiere în flăcări, potrivit oficialilor ucraineni.

Surse spun că dronele FPV au fost introduse ilegal în Rusia, împreună cu cabine mobile din lemn. Cabinele au fost transportate de camioane cu dronele ascunse în interior. Acoperișurile cabinelor s-au deschis de la distanță – iar apoi dronele au decolat și s-au concentrat pe bazele din apropiere.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris operațiunea ca fiind „un rezultat absolut strălucit” și a spus că acțiunile ucrainenilor vor fi „fără îndoială în cărțile de istorie”.

El a spus că planificarea operațiunii a început acum 18 luni, iar cei implicați „au fost retrași la timp de pe teritoriul rus”.

Moscova a declarat că Ucraina a efectuat un „atac terorist” în 5 regiuni, dar a susținut că acestea au fost „respinse” și a adăugat că mai mulți participanți au fost arestați, potrivit Ministerului Apărării din Rusia.

Today, Ukrainian intelligence reportedly launched 117 attack drones from trucks that had been placed near Russian air bases. I tasked several collects this morning via @umbraspace and my first images have already started processing. What a remarkable success in a well-executed… pic.twitter.com/LzXulw8jnK