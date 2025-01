Neinvitată la ceremonia de învestire, Maia Sandu l-a felicitat pe Trump pe rețeaua X: „Moldova prețuiește relația sa puternică cu SUA”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare pentru Donald Trump, cu ocazia preluării celui de-al doilea mandat de președinte al Statelor Unite ale Americii. Șefa statului a accentuat despre importanța relațiilor bilaterale dintre R. Moldova și SUA și „colaborarea în domenii cheie, precum securitatea, cooperarea energetică și prosperitatea comună”.

În cadrul emisiunii Punctul pe azi de la TVR Moldova, președinta Sandu a confirmat că nu a primit invitație pentru a participa la ceremonia de învestire al celui de-al 47-lea președinte al SUA, Donald Trump.

Best wishes to @realDonaldTrump on your tenure as the 47th President of the United States.



Moldova cherishes its strong relationship with the U.S. and looks forward to working together to foster security, energy cooperation, and prosperity for both nations.