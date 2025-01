Zelenski l-a felicitat pe Trump: „Este o zi a schimbării și o zi a speranței pentru rezolvarea multor probleme și provocări globale”

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a felicitat luni pe preşedintele american, Donald Trump, şi a declarat că învestirea republicanului este „o zi a schimbării şi, de asemenea, o zi a păcii pentru rezolvarea multor probleme şi provocări globale”.

I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.



President Trump is always decisive, and the…