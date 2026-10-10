Maxime de până +27°C prognozate de meteorologi pentru sâmbătă în R. Moldova

Pentru ziua de sâmbătă, 10 octombrie, meteorologii prognozează maxime de până la 27 de grade Celsius. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat.

Potrivit datelor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), în centrul R. Moldova temperaturile vor urca până la 23 de grade Celsius, cerul fiind predominant noros.

În nordul țării, maximele vor atinge 23 de grade Celsius, în timp ce în sud valorile termice vor ajunge până la 27 de grade Celsius.