Maia Sandu: R. Moldova vrea să adere cât mai curând posibil la UE pentru a se proteja de Rusia

R. Moldova vrea să adere „cât mai curând posibil” la Uniunea Europeană pentru a se proteja de amenințarea rusă şi speră la o decizie „în următoarele câteva luni” cu privire la deschiderea negocierilor în acest sens, a declarat șefa statului Maia Sandu într-un interviu pentru AFP.

#UPDATE Moldova wants EU membership "as soon as possible" as protection against a threat from Russia and hopes for a decision to start negotiations "in the next months," President Maia Sandu told AFP in an interview.https://t.co/XCWZzpqA53 pic.twitter.com/ng6sHlphtY