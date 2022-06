Zi istorică pentru țara noastră. Consiliul European a acordat Ucrainei și R. Moldova statutul de țări candidate pentru aderarea la UE

Consiliul European a acordat joi, 23 iunie, Ucrainei și R. Moldova statutul de țări candidate pentru aderarea la UE. Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă de președintele Consiliului European, Charles Michel.

„Am căzut de acord. Consiliul European tocmai a decis să acorde statut de candidat Ucrainei și R. Moldova. Un moment istoric. Este un pas extrem de important pe drumul vostru către UE. Felicitări Volodimir Zelensky și Maia Sandu, precum și popoarelor Ucrainei și R. Moldova. Viitorul nostru este împreună”, a afirmat președintele Consiliului European într-o postare pe pagina sa de Twitter.

