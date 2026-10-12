Mai mulți lideri europeni și-au exprimat susținerea față de Zelenski după ce Trump a cerut numirea unui nou lider ucrainean

Mai multe țări europene și-au reafirmat sprijinul față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că țara are nevoie de un nou lider, scrie Politico. Mai exact, este vorba despre Regatul Unit, Germania și Polonia.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a scris pe X că este „absolut convins” că nimeni nu poate înfrânge Ucraina și pe președintele său în „lupta împotriva agresiunii ruse”.

„L-am asigurat (pe Zelenski, n.r.) că poate conta pe solidaritatea deplină a Poloniei și a Europei cu națiunea ucraineană”, a adăugat el.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a reafirmat, de asemenea, sprijinul țării sale pentru Zelenski, solicitând în același timp exercitarea unei presiuni mai mari asupra Moscovei pentru a reveni la negocierile de pace.

„Avem nevoie de consecvență și claritate continue din partea Ucrainei”, a declarat el pentru Reuters în cadrul unei reuniuni a Creștin-Democraților aflați la guvernare.

Marea Britanie și-a reiterat și ea sprijinul pentru Kiev în urma declarațiilor lui Trump.

„Suntem alături de Ucraina. Suntem alături de președintele Zelenski”, a declarat pentru BBC secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, adăugând că numai ucrainenii ar trebui să decidă cine conduce țara lor.

Streeting a afirmat că președintele rus Vladimir Putin a declanșat războiul și l-ar putea încheia, adăugând că prioritatea Marii Britanii ar fi să caute o reconciliere între Kiev și Washington.

Această manifestare de sprijin vine după ce Zelenski și Trump au avut un schimb de replici acide sâmbătă, 10 octombrie, în urma deciziei Washingtonului de a relaxa sancțiunile împotriva Rusiei privind motorina. „Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă.