Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, 11 octombrie, că Ucraina și Rusia au convenit asupra unui „armistițiu energetic”.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a afirmat că armistițiul energetic intră în vigoare imediat, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Ucraina nu deține informații cu privire la un „armistițiu energetic” anunțat de președintele SUA, Donald Trump, pe 11 octombrie, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru Kyiv Independent.

Președintele SUA a cerut sâmbătă Ucrainei să-și înlocuiască liderul, Volodimir Zelenski, și a criticat atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse, la o zi după ce a anunțat un acord cu Rusia privind furnizarea de motorină, care a stârnit o reacție dură din partea lui Zelenski.

În cadrul unora dintre cele mai dure critici adresate până acum Casei Albe, Zelenski a făcut legătura între ridicarea de către SUA a sancțiunilor asupra motorinei rusești și un atac rusesc care a avut loc sâmbătă și în urma căruia au murit 20 de persoane, printre care 4 copii, în orașul ucrainean Zaporijjea.

Creșterea bruscă a prețurilor mondiale la motorină, care a urmat izbucnirii războiului din Iran în februarie, a devenit o povară politică pentru Partidul Republican al lui Trump în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului de luna viitoare, când democrații din opoziție ar putea prelua controlul asupra uneia sau ambelor camere ale Congresului.

„Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă, afirmând că Zelenski a afectat aprovizionarea globală cu motorină prin atacurile asupra rafinăriilor rusești.