Începând de astăzi, circulația rutieră pe o stradă din Chișinău va fi suspendată în timpul nopții

Primăria Municipiului Chișinău a informat că în zilele de 7 și 8 septembrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier, pe timp de noapte, pe șos. Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Sihastrului și Ialoveni.

Potrivit comunicatului Primăriei, măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de asfaltare a șos. Hâncești (așternerea stratului de uzură).

„Astfel, va fi suspendat total traficul rutier pe șos. Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Sihastrului și Ialoveni, din data de 07.09.2025, ora 21:00, până pe 08.09.2025, ora 07:00, cu deconectarea rețelei de contact a RTEC pe tronsonul menționat de pe data de 07.09.2025, ora 23:40, până pe 08.09.2025, ora 05:00”, anunță municipalitatea.

În perioada desfășurării lucrărilor, vor fi instalate indicatoarele rutiere și îngrădirile necesare, în conformitate cu schema coordonată cu Direcția de poliție a municipiului Chișinău.

Conducătorii auto sunt îndemnaţi de Primărie să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere.