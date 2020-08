Încă un deputat PSRM s-a adresat la ANI și PG. Cere verificarea declarației de avere a unui deputat PAS

Încă o solicitare din partea unui deputat socialist la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și Procuratura Generală (PG) pe numele unui deputat din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). De această dată, Vasile Bolea i-a cerut ANI-ului și Procuraturii să examineze declarația de avere și interese personale a deputatului PAS, Petru Frunze, care, în opinia lui Bolea, a devenit mai „săracă” după ce a câștigat mandatul de parlamentar.

„Analizând declarațiile depuse de către deputatul Maiei Sandu am constatat că odată cu accederea în Parlament au fost diminuate semnificativ veniturile obținute în 2019 de către soția dlui Frunze, angajată în calitate de manager la SRL Lexprom. Astfel, salariul doamnei Frunze a scăzut cu peste 100 de mii de lei sau cu 94% față de 2018. Din declarația parlamentarului PAS rezultă că soția sa are o leafă de 6500 lei pe an pentru funcția de manager, ceea ce constituie circa 541 lei pe lună, mult sub salariul mediu pe economie.

Adică, șef la propria afacere cu salariul de trei ori mai mic decât al unui paznic. Ciudat, nu? De fapt, așa ne mint deputații Maiei Sandu! Acest fapt poate fi catalogat ca evaziune de la plata impozitelor și taxelor în special din domeniul social. În 2016, fiind în funcția de primar al satului Puhoi, dl Petru Frunze a declarat în că deține 3 unități de bunuri sub formă de metale prețioase și/sau pietre prețioase și 3 unități de colecții de artă. După ce a devenit deputat, dl Frunze a declarat că are doar câte o unitate sub formă de metale prețioase și/sau pietre prețioase și colecții de artă, fără a fi indicat în toată această perioadă venituri din vânzarea acestora”, a declarat deputatul PSRM.

Vasile Bolea susține că a depistat mai multe neconcordanțe și la capitolul declararea bunurilor imobile și a transmis toate materialele către organele abilitate.

De cealaltă parte, deputatul Petru Frunze neagă acuzațiile colegului său socialist și susține că sunt „niște acțiuni de intimidare”.

„Domnul Bolea a făcut această solicitare către PG și ANI din motiv ca să denatureze realitatea. Mai mult ca atât, sunt indicate lucruri care nu corespund adevărului. Ce ține de metale prețioase, eu niciodată nu am avut colecții. Am doar un singur lănțișor la gât și atât. Sunt aberații scrise de dumnealui. Ce ține de soția mea – ea activat doar câteva luni, în 2019, la un local de agrement unde sunt fondator. A lucrat doar sâmbăta seara și a avut salariu în funcție de orele muncite. A avut un program redus, aproximativ 20 de ore pe lună. Motivul pentru care face aceste lucruri eu cred că, să nu fie el cel mai discreditat în societate încearcă să discrediteze și alți deputați din opoziție. Sunt niște acțiuni de intimidare”, a precizat deputatul PAS pentru Ziarul de Gardă.

Anterior, deputatul socialist, Grigore Novac a depus o solicitare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și la Procuratura Generală (PG), pentru a verifica declarațiile de avere și interese ale deputatei Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Veronica Roșca. Potrivit lui Novac, deputata nu a indicat în declarația de avere o casă, apartamente, alte imobile și faptul că este proprietara și administratoarea unei companii.

În replica, deputata a declarat că acțiunile parlamentarului socialistului vin după ce anterior Roșca a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și Procuratură pe numele deputatului socialist Corneliu Furculiță și pe numele procurorului Igor Popa invocând că cei doi „au admis încălcări grave la declararea averii”.

Tot socialistul Grigore Novac a sesizat Autoritatea Națională de Integritate și Procuratura Generală în privința declarației de avere și interese personale a deputatului PAS, Dumitru Alaiba. Deputatul vizat a venit cu o reacție în care susține că colegii din partid ai lui Grigore Novac sunt cu „pufușor pe botișor”.

Marți, 4 august, deputatul socialist, Vladimir Odnostalco, susține că a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), Procuratura Generală (PG) și Serviciul Fiscal de Stat (Fisc), pentru a verifica declarațiile de avere și interese ale deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Mihail Popșoi. Potrivit lui Odnostalco, în documentele depuse de către parlamentarul PAS „sunt mai multe neconcordanțe și lacune”.

În reacție, Popșoi a declarat că „caută nod în papură în declarațiile de avere a deputaților onești”.