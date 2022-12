FOTO Procurorii anticorupție, în vizită la expoziția ZdG „Corupția și Războiul”

Expoziția ZdG „Corupția și Războiul”, găzduită de Muzeul Naţional de Istorie, a fost vizitată marți, 20 decembrie, de procurorii anticorupție, în frunte cu șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin.

Veronica Drăgălin, șefa Procuraturii Anticorupție (PA), a apreciat expoziția ZdG și a ținut să menționeze despre importanța muncii jurnaliștilor de investigație, dar și despre susținerea reciprocă între jurnaliști și procurori, ca aliați în lupta cu corupția.

„Recunoaștem foarte bine că jurnaliștii de investigație din R. Moldova fac un lucru foarte foarte dificil și important pentru societatea noastră. De aceea, noi, Procuratura Anticorupție, ne auto-sesizăm când vedem ceva, inclusiv, într-un articol care se publică. Și am avut dosare penale, în special în acest an, care au fost pornite în baza investigațiilor jurnalistice. Eu sper că noi împreună cu jurnaliștii din Moldova putem fi aliați în lupta cu corupția, pentru că ar trebui să ne susținem unul pe altul. Noi, ca instituție publică, când facem un pas greșit, tot vrem ca jurnaliștii să aibă rolul acesta să ne spună că nu sunt de acord, dar când reușim și facem un lucru bun cu referire la corupție, am aprecia foarte mult să fie transmis și acest mesaj societății. Pentru că așa cum e foarte grea munca pe care o fac jurnaliștii, nu e ușor să fii procuror în Procuratura Anticorupție în ziua de azi. Noi avem așteptări foarte mari de la societatea noastră, dar se simte foarte mult că există o lipsă de încredere. Ce ține de expoziție, să vezi istoria corupției din ultimul an din Moldova, expusă într-un mod vizual a fost foarte interesant pentru mine. Mai ales că recunoaștem și materiale din dosarele la care lucrează procurorii care sunt aici. Cred că putem comunica publicului într-un asemenea mod, este foarte creativ și foarte interesant”, a declarat Veronica Drăgălin, șefa Procuraturii Anticorupție.