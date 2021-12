30 de ani de corupție. O expoziție a ZdG

Oamenii politici ai perioadei 1998—2001:

Președintele Republicii Moldova:

Petru Lucinschi (15 ianuarie 1997 – 7 aprilie 2001) Președintele Parlamentului:

Dumitru Moțpan (5 martie 1997 – 23 aprilie 1998);

Dumitru Diacov (23 aprilie 1998 – 20 martie 2001) Prim-ministru:

Ion Ciubuc (24 ianuarie 1997 – 12 martie 1999);

Ion Sturza (12 martie 1999 – 21 decembrie 1999); Dumitru Braghiș (21 decembrie 1999 – 19 aprilie 2001)

1998—2001

Mafia de la Chișinău se conectează fățiș la mafia globală, implicată în comerțul ilegal de arme, ființe umane, inclusiv femei, copii, începe traficul de organe.

Victor Bout este printre cei mai vestiți traficanți de arme de pe glob. Și-a început cariera de dealer internațional de arme imediat după destrămarea URSS. A reușit să facă conexiuni între structuri de aviație și de vânzare de armamente. A fost arestat în Thailanda în 2008, iar din 2011 este deținut în penitenciarul Marion din SUA.

Mai multe firme moldovenești au făcut comerț ilicit cu structurile vânzătorului ilegal de arme Viktor Bout. “Un transportator important de arme din Serbia către Liberia este “Aerocom”, tot din Moldova, deconspirată de ONU în 1992. Aceasta companie este asociată cu rețeaua lui But”, se menționează într-un raport al Consiliului de Securitate al ONU, publicat în 2001.

“În octombrie 2001, compania “Central African Airlines” tot a lui Victor But a lucrat cu compania moldoveneasca “Renan“, vanzand arme rebelilor din Sierra Leone, aflați într-un război civil. Aeronava Renan apartinea unui businessman cecen, stabilit in Ungaria, care a folosit companii offshore din Marea Britanie și Irlanda, se spune în raport.

Alte companii din Moldova, activitatea carora este legata de Victor But sunt “Zori” sau “Zory Air”, numite si in rapoartele Departamentului de stat al US, alaturi de “Renan”, “Aerocom”, si “Jetline International”.

Crearea companiilor intermediare în domeniul energetic, care au îndatorat în permanență bugetul de stat și cetățenii R.Moldova

SA „Moldovagaz” a fost fondată în anul 1999. Societatea rusească ”Gazprom” deține 50% din acțiuni, în timp ce Agenția Proprietății Publice a R. Moldova 35,33%, Comitetul de gestionare a patrimoniului din Transnistria 13,44%, persoanele fizice și juridice 1,23%.

În toți acești ani, Moldova a fost mereu considerată datornică față de Gazprom, deși schemele de livrare a gazelor, de formare a datoriilor, la fel ca și acționarii MoldovaGaz, nu sunt cunoscuți publicului.

La finele anului 2021 suma declarată de Gazprom privind datoria pentru gaze a Republicii Moldova ar fi de 700 de milioane de dolari sau peste 12 miliarde de lei.

Dacă suma datoriilor către Gazprom ar fi constituită din bancnote a câte un leu, puse una lângă alta, s-ar crea un șir de bancnote care ar înconjura Ecuatorul de 36 de ori. Din acelaș șir de bancnote s-ar putea face de minim trei ori distanța pînă la lună.