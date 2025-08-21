Examenele auto vor putea fi susținute la Centrul multifuncțional din Soroca începând cu 26 august

Agenția Servicii Publice informează că, în incinta Centrului multifuncțional Soroca va fi organizat procesul de examinare la proba teoretică pentru toate categoriile și subcategoriile, destinat persoanelor care au absolvit școli auto din unitățile administrativ-teritoriale deservite.

Centrului multifuncțional Soroca (situat pe str. Ion Creangă, 19/1, municipiul Soroca) va găzdui procesul de examinare teoretică pentru viitorii șoferi, începând cu 26 august 2025.

„Totodată, aceste persoane vor putea susține proba practică doar la categoria „B”. Activitatea respectivă reprezintă un proiect pilot, implementat pentru o perioadă de trei luni, începând cu 26 august 2025”, potrivit ASP.

Procesul de examinare va fi organizat pentru:

persoanele care au absolvit unități de instruire a conducătorilor auto din raioanele Soroca, Drochia și Florești;

persoanele care solicită redobândirea dreptului de a conduce vehicule anulat sau retras pentru o perioadă de un an și mai mare, cu domiciliul în aceste unități administrativ-teritoriale.

Astfel, candidații vor fi examinați la proba teoretică pentru toate categoriile, iar la proba practică exclusiv pentru categoria „B”.

La discreția persoanelor vizate, serviciile de examinare pot fi accesate și la Oficiul de examinare a conducătorilor auto din municipiul Bălți, str. Ștefan cel Mare, 131.

Examinările se vor desfășura exclusiv în baza programării prealabile sau urgente, efectuate pe site-ul oficial al Agenției Servicii Publice sau prin intermediul Serviciului Suport Clienți.