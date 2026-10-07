Evacuarea vehiculelor abandonate, parcări publice cu plată și transport public mai accesibil, printre noile măsuri propuse pentru mobilitatea urbană

R. Moldova va introduce reguli noi pentru organizarea traficului, dezvoltarea transportului public, amenajarea parcărilor cu plată și gestionarea vehiculelor abandonate. Noile prevederi, incluse în proiectul de lege privind mobilitatea urbană durabilă în R. Moldova, urmăresc să facă deplasarea în orașe mai sigură și mai eficientă și să ofere autorităților locale instrumente clare pentru gestionarea spațiului public, conform Guvernului.

Necesitatea unor astfel de reguli este determinată inclusiv de creșterea rapidă a numărului de automobile.

„În mai puțin de doi ani, parcul auto al R. Moldova a crescut de la circa 1,2 milioane la peste 1,35 milioane de vehicule. În municipiul Chișinău sunt înregistrate peste 387 de mii de vehicule, iar în municipiul Bălți – peste 57 de mii”, conform datelor de la Guvern.

Noile instrumente pe care autoritățile publice locale le vor putea utiliza pentru gestionarea spațiului urban

Evacuarea vehiculelor abandonate:

Un vehicul lăsat în același loc timp de cel puțin șase luni și în privința căruia există o prezumție rezonabilă de renunțare la proprietate va putea fi identificat drept abandonat.

„Proprietarul identificat va avea la dispoziție 15 zile de la comunicarea somației pentru a-l ridica. Dacă vehiculul este evacuat și nu este revendicat în termen de 60 de zile de la ridicare, autoritatea locală va putea solicita instanței constatarea caracterului de bun abandonat și transmiterea acestuia în proprietatea unității administrativ-teritoriale”, potrivit proiectului.

Parcări publice cu plată:

Vor fi organizate ca serviciu public local, iar tarifele și regulile de funcționare vor fi stabilite de consiliile locale.

„Neachitarea parcării sau utilizarea neregulamentară va constitui contravenție. Dacă proprietarul sau utilizatorul nu este prezent, roata vehiculului va putea fi blocată. Dacă deblocarea nu este solicitată în termenul stabilit prin regulamentul local, automobilul va putea fi evacuat într-un spațiu special amenajat, însă nu mai devreme de 72 de ore de la blocarea roții. Costurile de deblocare, evacuare și depozitare vor fi suportate de proprietarul sau utilizatorul vehiculului”, comunică Guvernul.

Banii colectați din parcările cu plată vor fi utilizați cu prioritate tot pentru îmbunătățirea mobilității la nivel local – pentru întreținerea, modernizarea și extinderea parcărilor, dezvoltarea infrastructurii rutiere locale, măsuri de siguranță rutieră, subvenționarea transportului public și implementarea sistemelor inteligente de transport.

Autoritățile locale vor putea stabili și abonamente, reduceri sau scutiri pentru anumite categorii de utilizatori.

Zone cu Nivel Scăzut de Emisii:

Autoritățile locale vor putea stabili reguli de acces în aceste zone, inclusiv standarde de emisii și/sau taxe de acces pentru vehicule.

„Vor exista excepții, inclusiv pentru transportul public, serviciile de urgență și persoanele care locuiesc sau activează în perimetrul zonei”, conform noilor măsuri.

Potrivit proiectului, municipiile Chișinău și Bălți vor elabora Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), care vor înlocui planurile de mobilitate prevăzute în prezent de Codul urbanismului și construcțiilor.

Acestea vor stabili măsuri concrete pentru dezvoltarea transportului public, infrastructurii pietonale și pentru biciclete, organizarea parcărilor, siguranța rutieră și utilizarea soluțiilor digitale pentru gestionarea traficului.

„Lumea așteapta acest proiect, mai ales lumea care stă în ambuteiaje. Avem cadrul legal pentru ca să poată fi construite parcări, contează ca autoritățile municipale să preia inițiativa. În sfârșit, avem cadrul legal care va permite evacuarea mașinilor abandonate, care blochează trasee. Aceste prevederi și lucrul activ din partea autorităților municipale ne vor ajuta să mai eliberăm orașele de ambuteiaje”, a declarat premierul Vasile Tofan în cadrul ședinței Guvernului.

Planificarea transportului public

Transportul public și siguranța pietonilor vor avea prioritate în planificarea urbană.

„La proiectarea zonelor noi sau reorganizarea celor existente, modurile de deplasare vor fi prioritizate în următoarea ordine: mersul pe jos, bicicleta, transportul public și automobilul personal. Pentru noile zone urbane vor trebui prevăzute din etapa de proiectare inclusiv rutele și benzile destinate transportului public”, potrivit Guvernului.

În Chișinău și Bălți, planificarea transportului public va urmări ca stațiile să fie amplasate la cel mult 300 de metri de instituțiile de învățământ, medicale, de îngrijire a vârstnicilor și comunitare, iar cel puțin 60% din populație să se afle la mai puțin de 500 de metri de o linie de transport public, cu un interval de circulație de cel mult 20 de minute.

Măsurile prevăzute în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă vor putea fi finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și din programe ale Uniunii Europene. Elaborarea PMUD nu va genera cheltuieli suplimentare pentru autoritățile locale, acestea urmând să înlocuiască planurile de mobilitate prevăzute deja de legislația în domeniul urbanismului. Totodată, costurile pentru organizarea parcărilor cu plată și procedurile de evacuare a vehiculelor vor putea fi acoperite din veniturile serviciilor respective.

Proiectul de lege face parte din măsurile prevăzute în Programul național de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029 și în Agenda de reforme aferentă Planului de Creștere pentru R. Moldova 2025–2027, fiind urmărită apropierea modului de planificare și gestionare a mobilității urbane de standardele și practicile europene.