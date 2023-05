DOC Aproape 700 de mii de lei – diferență constatată de ANI între averea și veniturile fostului șef al Procuraturii raionului Hîncești

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o diferență substanțială în mărime totală de peste 164 de mii de lei între proprietatea dobândită şi veniturile obținute de către fostul procuror-șef al raionului Hîncești, în prezent procurorul în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani, Remus Moroz și membrii familiei sale, pe parcursul exercitării funcției de șef al Procuraturii raionului Hînceşti.

În plus, inspectorul de integritate a constatat o diferență substanțială şi deţinerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de aproape 700 de mii de lei constituită între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către Remus Moroz şi membrii familiei sale.

Remus Moroz, care a fost candidat la funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), nu au promovat evaluarea ca urmare a retragerii din concurs.

În iunie 2022, procurorii Anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și o casă de vacanță a fostului procuror-șef al Procuraturii raionului Hîncești. Cele trei percheziții au fost efectuate atunci în cadrul unei cauze penale, pornite pe faptul comiterii infracțiunii de îmbogățire ilicită, săvârșită de o persoană cu funcție de demnitate publică.

La sfârșitul anului 2021, ANI a inițiat un control pe averea procurorului Remus Moroz la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Conform sesizării SIS, Remus Moroz și fosta lui soție ar fi beneficiarii efectivi ai unui automobil Mercedes GLC 250 Coupe, înregistrat pe numele surorii fostei soții a lui Moroz și nedeclarat de către procuror.

SIS a estimat valoarea automobilului, fabricat în 2018, la aproximativ 800 000 de lei și a argumentat că, în perioada 2018-2020, familia Moroz ar fi traversat frontiera de aproximativ 200 de ori, cu acest automobil, inclusiv în scop de odihnă în Marea Britanie și Turcia. De asemenea, fosta soție a procurorului figura în calitate de persoană de bază a poliței de asigurare pentru automobil pentru anii 2021-2022. Ea a și fost sancționată contravențional, fiind la volanul mașinii, potrivit sesizării SIS.

Potrivit actului de constatare din 26 mai, cumnata procurorului „în perioada 2016-2017, a obținut venituri salariale în mărime de 2 200 de lei, respectiv – 900 lei de la Centrul de Sănătate Publică mun. Chişinău, venituri din îndemnizația de creştere a copilului – 84 728,52 lei. În perioada de referință, soțul acesteia nu a înregistrat careva venituri oficiale, fapt care făceau imposibilă suportarea cheltuielilor pentru achiziționarea autoturismului Mercedes GLC 250 Coupe al cărui proprietar de jure este”. Totuși, în lipsa rezultatului controlului fiscal şi în baza probatoriului acumulat la dosarul de control, nu a fost posibilă stabilirea calității de beneficiari efectivi a soților Moroz în raport cu acest autoturism, notează ANI.

SIS a mai atenționat și asupra unei încăperi comerciale, înregistrată în martie 2019, când încă erau căsătoriți, pe numele soției, cu suprafața de 39,8 metri pătrați, estimând valoarea de piață la 700 000 de lei, față de 400 000 de lei, cât a indicat Remus Moroz în declarația sa de avere.

Solicitat de ZdG în ianuarie 2022, Remus Moroz a negat faptul că automobilul i-ar aparține, subliniind că ar fi fost cumpărat când era deja în proces de divorț cu fosta lui soție. În ceea ce privește traversările frontierei în număr de aproximativ 200, după cum se arată în sesizarea SIS, procurorul a spus că a fost o singură dată, în 2019 sau 2020, când s-a dus doar el împreună cu copiii în vacanță la schi, la volanul acelui automobil. El a mai afirmat că nu a fost niciodată în Marea Britanie și că nu au fost nicidecum 200 de traversări ale frontierei. „O să inițiez o interpelare referitor la cele 200 de traversări, mi se pare exagerat, nici pe aproape nu e așa. Automobilul a fost procurat când eram în proces de divorț, asta o confirmă toți. Și la mine divorțul nu este fictiv”.

Despre motivul pentru care SIS a depus sesizarea pe numele său la ANI, Remus Moroz a spus că acesta nu îi este clar: „Eu tot sunt curios și chiar mi-e interesant și mie. Tot ce am declarat până acum au fost la sume reale, nu am casă de 5 000 de lei, dar am declarat din start, încă din 2012, așa cum erau sumele. Nu am avut donații niciodată de la nimeni. Eu o să ridic informația privind traversările și, după asta, personal o să vă contactez și o să vă arăt toate datele”, a declarat anterior Remus Moroz pentru ZdG.

ZdG a scris anterior că el activează în organele procuraturii din 1998. A ocupat în ultimii ani funcția de procuror-șef al raionului Hâncești, ultima dată, în 2016, câștigând concursul fără a avea un contracandidat. Între anii 2013 și 2017, a fost și membru al CSP, ales de către Adunarea Generală a Procurorilor. Din aprilie 2021, el a deținut fotoliul de adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii raionului Strășeni.