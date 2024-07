Deschiderea Jocurilor Olimpice: Celine Dion a urcat pe scena de la Paris. Programul sportivilor moldoveni la olimpiadă

Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat Jocurile Olimpice 2024 deschise, vineri, 26 iulie, la ceremonia care a avut loc de-a lungul Senei. Mai mulți artiști, precum Lady Gaga, dar și faimoasa Celide Dion, au cântat la ceremonia de deschidere a Jocurilor. Republica Moldova va fi reprezentată, în acest an, de douăzeci și șase de sportivi moldoveni, care s-au calificat la 10 probe.

Potrivit presei internaționale, triplii medaliați olimpici cu aur Marie-Jose Perec și Teddy Riner au aprins cazanul olimpic, suspendat pe un balon cu aer cald, după care Celine Dion a cântat „Hymn to Love” de Edith Piaf, în primul ei spectacol public după ani de zile.

Prestația lui Celine Dion la deshciderea JO 2024, Paris/Sursă: Reuters

A fost pentru prima dată când o ceremonie de deschidere a avut loc în afara unui stadion, implicând o vastă operațiune de securitate, la doar câteva ore după ce un atac de sabotaj asupra rețelei feroviare TGV de mare viteză a provocat haos de călătorie în toată Franța, scrie presa internaționale.

„Suntem atât de mândri de acest spectacol, sunt atât de mândru că sportul și cultura au fost sărbătorite într-o manieră atât de fantastică în această seară, a fost o premieră și rezultatul a fost fantastic în ciuda ploii”, a declarat președintele organizatoric al Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, Tony Estanguet.

Potrivit G4Media, torța olimpică a fost purtată de multe legende ale sportului, printre care s-a numărat și românca Nadia Comăneci. La final, flacăra olimpică a fost ridicată în aer într-un balon cu aer cald, fix în centrul orașului.



Balonul în care a fost plasată flacăra olimpică/Sursă: olympics.com

La deschiderea ceremoniei au participat circa trei sute de mii de oameni. Peste zece mii de sportivi vor concura la Jocurile Olimpice din acest an, la o sută de ani de când Parisul a organizat ultima dată olimpiada.

Competiția a început miercuri, iar prima dintre cele 329 de medalii de aur va fi acordată sâmbătă, 27 iulie, potrivit organizatorilor.

Sportivii Moldoveni au defilat într-o barcă, alături de sportivii Statelelor Federate ale Microneziei

Sursă: olympics.com

Sportivii R. Moldova care vor reprezenta țara la Paris și programul acestora

La ediția din acest an a Jocurilor Olimpice (JO) care se va desfășura la Paris, Franța, lotul olimpic al R. Moldova este format din 26 de sportivi care au reușit calificarea la 10 probe. În premieră, R. Moldova va fi reprezentată la disciplinele de tenis de masă și echitație. Cea mai tânără atletă a țării are doar 18 ani, iar cea mai experimentată – 36 de ani. Ziarul de Gardă a analizat palmaresul fiecărui sportiv ajuns la olimpiada de vară care începe pe 26 iulie în capitala Franței.

Portdrapelele R. Moldova

Dan Olaru și Alexandra Mîrca s-au calificat la proba sportivă „tir cu arcul” și au fost desemnați de către executivul Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNOS) să poarte drapelul R. Moldova în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Celor doi le-a fost înmânat drapelul de către șefa statului, Maia Sandu, la 16 iulie, în cadrul Președinției.

Arcașul Dan Olaru (27 de ani) este primul sportiv moldovean calificat la JO de la Paris. Acesta a reușit performanța în iunie 2023, după ce s-a clasat pe locul 4 (proba individuală și cea mixtă) la Jocurile Europene de la Kraków-Małopolska. Olaru este pentru a treia oară la Jocurile Olimpice, participând anterior la competițiile din Londra (2012), unde s-a clasat pe locul 9, precum și la Tokio (2021). În palmaresul arcașului Olaru se numără o medalie de aur (2016) și două de argint (2017 și 2018) la Campionatul European. În 2019, în cadrul Cupei Mondiale, a reușit să ia argintul, iar în 2023 – aurul.

Arcașa Alexandra Mîrca (30 de ani) a obținut biletul de participare la olimpiadă după ce a acces în semifinalele turneului preolimpic din Antalia, Turcia, în iunie 2024. Mîrca va participa a treia oară consecutiv la Jocurile Olimpice. În 2016 și-a făcut apariția la Rio de Janeiro, iar în 2021 – la Tokio. Alături de colegul său, Dan Olaru, atleta a devenit campioană europeană la dublu mixt (2016), a luat argintul la Cupa Mondială de la Berlin (2019) și locul 4 la Jocurile Europene din 2023. La turneul de calificare pentru JO din Antalia (2016), Mîrca a cucerit medalia de bronz.

Atleții R. Moldova

Andrian Mardare

Atletul Andrian Mardare (29 de ani), specializat în aruncarea suliței, s-a calificat pentru a doua oară la Jocurile Olimpice. La Tokio (2021), acesta a urcat pe locul 7 în clasament după o aruncare de 83,30 de metri, în timp ce recordul său personal este de 86,66 de metri.

Atleta Zalina Marghieva (36 de ani) s-a născut în Rusia, dar reprezintă R. Moldova, fiind cea mai experimentată sportivă din lotul olimpic. Ea va reprezenta țara noastră pentru a 5-a oară la Jocurile Olimpice, la proba de aruncare a ciocanului. Atleta a reușit să obțină calificarea cu ocazia Turneului Internațional „Dionisopolis” din Bulgaria, unde a înregistrat rezultatul de 75,95 de metri (record în cariera Zalinei) și s-a clasat pe locul I. Din copilărie, sportiva este antrenată de tatăl său, Soslan Marghiev. Aceasta este triplă campioană a Cupei Europei de iarnă la aruncări și multiplă campioană balcanică.

Serghei Marghiev

Fratele Zalinei, sportivul Serghei Marghiev (31 de ani), va participa pentru a patra oară la Jocurile Olimpice. La fel ca sora sa, acesta participă la proba de aruncare a ciocanului. Recordul personal al atletului este 78,87 de metri. În 2017, Marghiev reușește să obțină bronzul la Universiada Mondială, iar în 2022, la Malta, devine campion european printre țările mici, fiind și multiplu campion balcanic.

Alexandra Emilianov (24 de ani), calificată pentru JO la proba de aruncare a discului, este pentru a doua oară în drumul spre piedestalul olimpic. Recordul personal atestat de sportivă este distanța de 64,42 de metri. Alexandra Emilianov este campioană mondială U18 (2015), campioană europeană U20 (2017), campioană mondială U20 (2018). La Europenele U23 din 2019, Alexandra a cucerit argintul.

Dimitriana Bezede (30 de ani) ajunge pentru a treia oară la Jocurile Olimpice. Atleta calificată la proba de aruncare a greutății s-a remarcat în 2024, devenind campioană balcanică pentru a treia oară în cariera sa. Dimitriana Bezede a obținut bronzul la Cupa Europei de aruncări (2018), argintul la Cupa Europei de aruncări (2019), locul 5 la Universiada Mondială (2019) și locul 4 la Cupa Europei – proba aruncări lungi (2023). Recordul personal al atletei este 18,83 de metri.

Canoiștii R. Moldova

Serghei Tarnovschi

Canoistul Serghei Tarnovschi (27 de ani) a venit în R. Moldova din Ucraina, Lvov. În 2013, Serghei Tarnovschi devine cetățean al R. Moldova, iar un an mai târziu, sportivul arborează drapelul R. Moldova pe podiumul olimpic al juniorilor (2014), unde cucerește aurul – primul moldovean căruia îi reușește această performanță. La prima apariție pe marea scenă olimpică de la Rio de Janeiro (2016), Serghei, pe atunci în vârstă de 19 ani, ia bronzul, dar medalia îi este retrasă după o descalificare controversată și acuzații cu privire la dopaj. Acea perioadă de patru ani în afara sportului de performanță este descrisă de sportiv drept „un test psihologic dur”. Totuși, la JO din Tokio (2021), Tarnovschi își reafirmă poziția pe piedestalul olimpic, revenind acasă cu o nouă medalie de bronz. În palmaresul canoistului sunt multiple victorii la competiții europene și mondiale.

Tandemul Daniela Cociu (24 de ani) – Maria Olărașu (24 de ani) a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de canoe pe distanța de 200 de metri. După această victorie, fetele încearcă pentru a doua oară să obțină o medalie olimpică pentru R. Moldova. La Tokio (2021), tandemul s-a clasat pe locul 7. În palmaresul celor două sportive se numără medalii obținute în cadrul competițiilor europene și mondiale la juniori și la categoria de vârstă sub 23 de ani (U23).

Judocanii R. Moldova

Denis Vieru

Judocanul Denis Vieru (28 de ani) aspiră la medalia olimpică pentru a doua oară. La JO de la Tokio (2021), acesta a urcat pe locul 9 în clasament. În 2023, Denis Vieru și-a menținut statutul de lider în clasamentul mondial la categoria de greutate de până la 66 kg. Cel mai bun rezultat prezentat de Vieru a fost titlul continental adjudecat în premieră la Campionatul European rezervat seniorilor. Judocanul are șase Grand Slam-uri și trei Grand Prix-uri câștigate.

Judocanul Adil Osmanov (24 de ani) va reprezenta R. Moldova la JO de la Paris în categoria sub 73 de kilograme, unde și Petru Pelivan ocupa loc de calificare. Totuși, Federația de Judo din R. Moldova l-a înaintat pe Osmanov în cursa pentru medalia olimpică. Osmanov mai are în palmares o medalie de bronz la Campionatul European (U-23) de Judo. La Grand Prix-ul Austriei, în 2023, Osmanov cucerește o medalie de bronz, iar în 2024 se întoarce acasă cu primul loc de la competiție.

Mihail Latîșev (21 de ani) a obținut biletul de calificare pentru JO de la Paris după victoria de la Cupa Mondială de Judo din Maroc. În competiția olimpică, sportivul va concura la categoria de greutate de până la 81 kg. În februarie 2024, acesta a ocupat locul 5 la Grand Slam-ul de la Paris. În 2023, Latîșev a cucerit medalia de bronz la Grand Prix-ul Portugaliei. În 2022, Latîșev a cucerit medalia de aur la Cupa Europei de tineret, dar și titlul de campion mondial de tineret.

Înotătorii R. Moldova

Tatiana Salcuțan

Înotătoarea Tatiana Salcuțan (23 de ani) va concura la proba de 200 de metri spate. La ediția din Tokio ea s-a clasat pe locul 11. Sportiva este premiantă la Campionatul European de tineret (2017 și 2018). În 2018, aceasta obține și titlul de campioană olimpică printre juniori. Tatiana Salcuțan este multiplă câștigătoare a Jocurilor Balcanice.

Înotătorul Pavel Alovațki (20 de ani) este debutant la JO. Acesta s-a calificat la proba de 400 de metri (stil liber). În 2024, Alovațki s-a remarcat prin victoria adjudecată la un turneu internațional din Cehia și prin argintul obținut la campionatul deschis al Bulgariei.

Luptătorii R. Moldova

Anastasia Nichita

Luptătoarea Anastasia Nichita (25 de ani) va evolua pentru a doua oară la JO. La Tokio, sportiva și-a adjudecat locul 7. Calificată la proba de lupte feminine, Anastasia a început anul 2024 pe primul loc în clasamentul mondial la categoria de greutate de până la 57 kg. Primul rezultat remarcabil al luptătoarei a fost înregistrat în 2015, la Campionatul European pentru cadeți, unde a obținul aurul. În palmaresul sportivei sunt multiple titluri și medalii la competiții continentale și mondiale.

Irina Rîngaci (22 de ani), care evoluează în categoria de greutate sub 68 kg la proba de lupte feminine, participă în premieră la Jocurile Olimpice. În 2024, sportiva a devenit triplă campioană europeană la categoria de vârstă U-23, dar are și cinci medalii la Campionatul European. Un an mai devreme, luptătoarea și-a adjudecat și titlul de campioană mondială la U23.

Mariana Drăguțan (24 de ani) este o altă luptătoare calificată în premieră la JO. Aceasta va evolua la Paris în categoria de greutate sub 53 kg, la proba lupte feminine. În palmaresul sportivei sunt medalii la competiții europene și mondiale pentru cadete și senioare.

Victor Ciobanu

Luptătorul de stil greco-roman, Victor Ciobanu (31 de ani), s-a calificat la Jocurile Olimpice pentru a doua oară. În ediția disputată la Tokio, luptătorul a reușit să ocupe locul 5. Sportivul a reușit calificarea după ce a ajuns în finala turneului de calificare de la Baku, la categoria de greutate 60 kg. Ciobanu a devenit campion european la U23 (2015) și la seniori (2019). În 2021, acesta a obținut aurul la mondiale.

Valentin Petic (24 de ani) este un alt luptător de stil greco-roman calificat în premieră la JO, unde ne va reprezenta țara în categoria de greutate de până la 67 kg. Valentin a obținut mai multe medalii în competiții europene și mondiale destinate cadeților, juniorilor și categoriei de vârstă sub 23 de ani.

Luptătorul Radu Lefter (23 de ani), calificat și el la JO, a reușit deja performanța de a deveni de două ori în carieră campion mondial la categoria de 97 kg la U23. Radu Lefter este și campion european la proba de lupte libere în categoria U23.

Luptătorul moldovean de stil liber Maxim Saculțan (27 de ani), alias Magnat, a obținut dreptul de a ne reprezenta R. Moldova la Jocurile Olimpice de la Paris pentru prima oară. În capitala Franței, Saculțan va evolua la categoria 65 kg. La Campionatul European disputat la Varșovia în 2021 el a obținut medalia de bronz.

Cea mai tânără sportivă din R. Moldova calificată la JO de la Paris

Anna Dulce

Sportiva Anna Dulce (18 ani) va încerca a doua oară consecutiv să ajungă pe piedestalul olimpic. La Paris, Dulce s-a calificat la proba aer pistol (10 metri). În acest an, Anna a obținut titlul de campioană europeană. Printre rezultatele remarcabile ale sportivei se numără locul 4 la Cupa Mondială cu un nou record național – 580 de puncte din 600 posibile, două medalii de bronz la Junior World Cup 2022 și Junior European Championship în 2022. Dulce este multiplă câștigătoare a diferitor turnee internaționale.

Un singur halterofil calificat

Marin Robu

Halterofilul Marin Robu (24 de ani) va participa pentru a doua oară la Jocurile Olimpice. De la JO din Tokio acesta a revenit cu locul 8. În 2021, sportivul a câștigat medalia de bronz la proba masculină de 81 kg în cadrul Campionatului Mondial de Haltere din Uzbekistan. S-a întors cu locuri de frunte și de la Roma, Sofia, Moscova și Erevan.

Calificare în premieră la probele de echitație și tenis de masă

Alisa Glinka

Alisa Glinka (36 de ani) și-a asigurat un loc în concursul individual de dresaj la JO – evenimentul devenind o premieră în echitația moldoveană. După ce și-a luat biletul pentru olimpiadă, Alisa Glinka a fost suspendată temporar de la competiții în urma unui test pozitiv cu privire la dopaj, prelevat în timpul finalei Cupei Mondiale de la Riad (Arabia Saudită) în aprilie 2024. Ulterior, Federația Națională de Echitație a R. Moldova a anunțat oficial că perioada de suspendare a luat sfârșit și că sportiva poate continua drumul spre o medalie olimpică.

Participarea lui Vladislav Ursu (23 de ani) la JO este o premieră pentru sportiv, dar și pentru tenisul de masă din țara noastră. Sportivul este vicecampion european U21 în 2022, deținător al locului 5 la Jocurile Olimpice de tineret din 2018, participant la Jocurile Europene de la Cracovia din 2023, multiplu campion național și premiant al campionatului Poloniei în perioada 2022-2024.

În funcție de performanța sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice de la Paris, Guvernul a anunțat că va acorda următoarele premii:

pentru locul I (medalia de aur) – 3 milioane de lei;

pentru locul II (argint) – 2,6 milioane de lei;

pentru locul III (bronz) – 2 milioane de lei;

pentru locurile IV-VIII – între 600 și 200 de mii de lei.

Jocurile Olimpice de la Paris se vor desfășura în perioada 26 iulie – 11 august 2024 și sunt considerate cel mai mare eveniment multi-sportiv din lume, ce are loc o dată la patru ani.

Tir cu arcul:

* Etapa de calificare s-a încheiat pe 25 iulie, dar cei doi arcași din Moldova au reușit să acceadă în runda eliminatorie. Alexandra Mîrca a ocupat poziția 51 în clasamentul preliminar. Olimpica noastră a acumulat un total de 631 de puncte. Ea va mai concura pe 30 iulie, începând cu ora 12:39, în 1/32 de finală, iar adversara sa directă va fi Syaqiera Mashayikh din Malaysia, clasată pe poziția a 14-a în calificări.

Dan Olaru este al doilea moldovean care a concurat la Jocurile Olimpice de la Paris. Olaru s-a clasat în top 20, pe locul 18 mai exact, în calificările individuale la proba sa. În urma acestui rezultat, Dan va concura pe 1 august, la ora 17:01 în faza eliminatorie, 1/32 de finală. Acolo, olimpicul nostru îl va avea adversar pe Le Quoc Phong din Vietnam.

Tir

Anna Dulce: sâmbătă, 27 iulie, ora 13:30

Echitație

Alisa Glinka: sâmbătă, 27 iulie, ora 10:30

Tenis de masă

Vladislav Ursu: sâmbătă, 27 iulie, ora 16:00

Înot

Pavel Alovațchii: sâmbătă, 27 iulie, ora 12:00

Tatiana Salcuțan: joi, 1 august, ora 12:00

Judo

Denis Vieru: duminică, 28 iulie, ora 11:00

Adil Osmanov: luni, 29 iulie, ora 11:00

Mihail Latîșev: marți, 30 iulie, ora 11:00

Atletism

Serghei Marghiev: vineri, 2 august, ora 11:10 sau 12:35 (în funcție de grupă)

Alexandra Emilianov: vineri, 2 august, ora 19:55 sau 21:20 (în funcție de grupă)

Zalina Marghieva: duminică, 4 august, ora 11:20 sau 12:45 (în funcție de grupă)

Andrian Mardare: marți, 6 august, ora 11:20 sau 12:50 (în funcție de grupă)

Dimitriana Bezede: joi, 8 august, ora 11:25

Sprint cu canoe

Daniela Cociu și Maria Olărașu: marți, 6 august, ora 12:00

Serghei Tarnovschi: miercuri, 7 august, ora 12:40

Lupte

Irina Rîngaci: luni, 5 august, ora 16:00

Victor Ciobanu: luni, 5 august, ora 16:00

Mariana Drăguțan: miercuri, 7 august, ora 12:30

Valentin Petic: miercuri, 7 august, ora 12:30

Anastasia Nichita: joi, 8 august, ora 12:30

Radu Lefter: sâmbătă, 10 august, ora 12:30

Maxim Saculțan: sâmbătă, 10 august, ora 12:30

Ridicare de greutăți (haltere):

Marin Robu: vineri, 9 august, ora 16:00

*Organizatorii menționează că programul competițiilor se poate modifica până la încheierea Jocurilor Olimpice, potrivit FMF.

