Declarațiile lui Iulian Muntean, membru recent numit la CSM, despre dosarul de corupție din 2018 în care a fost vizat

Iulian Muntean, numit recent membru al Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), a venit cu primele declarații despre dosarul de corupție din 2018 în care a fost vizat. Potrivit acestuia, dosarul a fost fabricat pe motiv că a refuzat să se implice în campania electorală din 2019 de partea Partidului Democrat (PDM).

„Acest așa-numit dosar a fost fabricat la comanda regimului Plahotniuc, ca fiind o metodă de intimidare a persoanelor înainte de alegeri. În perioada statului captiv, totul era posibil: să-ți facă percheziții, să te intimideze dacă nu ești de acord cu așa numitele “reguli” ale regimului său, de exemplu, dacă refuzi să te implici în campania electorală de partea partidului democrat”

În vara anului 2018, am fost supus unei perchiziții, în urma căreia nimic ilegal nu a fost depistat. Doar s-au ridicat un laptop, 2 telefoane mobile și mijloace financiare în valoare nesemnificativă, păstrate în safeu, care ulterior, în decurs de 10 zile au fost restituite. Fiind invitat la PA (în luna septembrie 2018) și fiindu-mi prezentată așa numita ordonanță de punere sub învinuire, le-am spus că nu sunt implicat în nicio schemă, acesta fiind unicul și ultimul meu contact cu PA.



Azi, suntem în luna septembrie 2023, au trecut mai mult de 5 ani. Pe parcursul acestor 5 ani, niciodată nu am fost chemat să fac careva declarații, să mi se ceară vreo explicație. N-am avut absolut niciun contact cu vreun procuror sau ofițer de urmărire penală. […]

Mai mult ca atât, acest dosar nu este în nicio bază de date, nicio bază de date gestionată de organele statului. Or, cu siguranță că Comisia de prevetting a interpelat CNA, PA, SIS, MAI despre existența vreunor dosare penale în privința mea. Deci, dosarul pur și simplu nu există”, a scris Muntean pe Facebook.