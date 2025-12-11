CtEDO a dispus radierea de pe rol a unei cauze în care era vizată R. Moldova: „Situația a fost soluționată integral”

La 11 dec 2025, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a dispus radierea de pe rol a unei cauze în care un S.R.L. pretindea câteva milioane de euro, cu titlu de prejudiciu material pretins a fi cauzat prin eroare judiciara, anunță Agentul Guvernamental.

După comunicarea prezentei cauze Guvernului, Agentul guvernamental a inițiat procedura de revizuire a deciziei Curții Supreme contestate.

Ca urmare, prin încheierea din 18 ianuarie 2023, Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire, a constatat încălcarea drepturilor companiei reclamante garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție și de Articolul 1 din Protocolul nr. 1, a casat propria decizie din 23 martie 2016, a dispus rejudecarea recursului și a acordat companiei reclamante suma de 3 600 euro pentru prejudiciul moral.