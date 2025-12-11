CtEDO a dispus radierea de pe rol a unei cauze în care era vizată R. Moldova: „Situația a fost soluționată integral”
La 11 dec 2025, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a dispus radierea de pe rol a unei cauze în care un S.R.L. pretindea câteva milioane de euro, cu titlu de prejudiciu material pretins a fi cauzat prin eroare judiciara, anunță Agentul Guvernamental.
După comunicarea prezentei cauze Guvernului, Agentul guvernamental a inițiat procedura de revizuire a deciziei Curții Supreme contestate.
Ca urmare, prin încheierea din 18 ianuarie 2023, Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire, a constatat încălcarea drepturilor companiei reclamante garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție și de Articolul 1 din Protocolul nr. 1, a casat propria decizie din 23 martie 2016, a dispus rejudecarea recursului și a acordat companiei reclamante suma de 3 600 euro pentru prejudiciul moral.
„Curtea a reținut că situația de care se plângea compania reclamantă a fost soluționată integral prin intervenția instanțelor naționale: hotărârea problematică a fost anulată, cauza a fost reexaminată, iar soluția favorabilă companiei reclamante a fost restabilită.
Curtea a considerat că aceasta a beneficiat de o redresare adecvată, inclusiv de acordarea unei compensații conforme jurisprudenței sale.
Totodată, Curtea a notat că eventualele probleme legate de executarea deciziei Curții Supreme de Justiție din 28 mai 2025 pot face obiectul unei noi cereri, dacă compania reclamantă va considera necesar”, explică Agentul Guvernamental.