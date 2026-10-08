Consiliul UE prelungește sancțiunile împotriva celor „responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate”, până în octombrie 2027. Restricțiile sunt aplicate și asupra a cinci cetățeni moldoveni

Consiliul Uniunii Europene a decis joi, 8 octombrie, să prelungească cu un an, până la 9 octombrie 2027, măsurile restrictive individuale împotriva celor „responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate”, având în vedere „continuarea și intensificarea activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea și interferența informațională din străinătate (FIMI) împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor săi”, conform unui comunicat de presă.

În total, măsurile restrictive adoptate ca urmare a activităților destabilizatoare ale Rusiei se aplică în prezent unui număr de 80 de persoane și 20 de entități, dintre care cinci cetățeni moldoveni și o companie deținută de doi dintre ei: Anatolii Prizenko, frații Ivan și Iurie Neculițî și compania Stark Industries Solutions Ltd, Dmitri Buimistru și Veaceslav Valico.

„Persoanele și entitățile incluse pe listă fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și întreprinderilor din UE le este interzis să le pună la dispoziție fonduri, active financiare sau resurse economice. Persoanele fizice se confruntă, de asemenea, cu o interdicție de călătorie care le interzice intrarea sau tranzitul pe teritoriul UE”, se arată în comunicat.

Cadrul privind măsurile restrictive ca răspuns la acțiunile destabilizatoare ale Rusiei a fost instituit la 8 octombrie 2024 pentru a viza persoanele implicate în acțiuni și politici ale guvernului Federației Ruse care „subminează valorile fundamentale ale UE și ale statelor sale membre, precum și securitatea, stabilitatea, independența și integritatea acestora”. Regimul de sancțiuni vizează, de asemenea, persoanele responsabile de activitățile hibride ale Rusiei împotriva țărilor terțe și a organizațiilor internaționale.

În concluziile sale din 18 și 19 iunie 2026, Consiliul European a condamnat toate atacurile hibride recente împotriva Uniunii și a statelor sale membre.

„Având în vedere campaniile hibride persistente desfășurate de actori ostili, în special Rusia și Belarus, Consiliul European a solicitat eforturi sporite și urgente pentru consolidarea rezilienței, îmbunătățirea pregătirii, protejarea infrastructurii critice, precum și pentru prevenirea, descurajarea și răspunsul la atacurile hibride”, se mai menționează în comunicatul de presă publicat de instituția europeană.

Anatolii Prizenko

Anatolii Prizenko este un om de afaceri din Republica Moldova. La sfârșitul lunii octombrie 2023, a coordonat trimiterea mai multor cetățeni ai Republicii Moldova în Franța, unde au desenat stele ale lui David pe străzi în schimbul unei compensații financiare. Această operațiune a fost relatată pe larg în mass-media și a avut un impact semnificativ de destabilizare în contextul conflictului dintre Israel și Hamas ca urmare a atacurilor din 7 octombrie 2023. Imaginile operațiunii respective au fost difuzate pentru prima dată de rețeaua media Recent Reliable News, care este asociată cu guvernul Federației Ruse și este folosită de agenți ruși pentru a desfășura campanii de dezinformare.

Anatolii Prizenko și-a asumat în mod public răspunderea pentru rolul său de organizator al operațiunii respective. Potrivit relatărilor din mass-media, această operațiune de destabilizare a fost efectuată în beneficiul serviciului militar de informații rus, GRU, și a urmărit alimentarea tensiunilor în societatea franceză.

Prin urmare, Anatolii Prizenko este răspunzător pentru acțiuni sau politici ale guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință stabilitatea unui stat membru și, în consecință, a Uniunii, sau pune în aplicare ori susține astfel de politici și acțiuni ori beneficiază de pe urma lor, prin planificarea sau dirijarea în mod direct sau indirect a manipulării coordonate a informațiilor și a ingerințelor sau prin implicarea în astfel de acțiuni.

Iurie și Ivan Neculițî

Iurie Neculițî este directorul executiv al Stark Industries Solutions Ltd., un furnizor de servicii de găzduire web înregistrat în Regatul Unit sub forma unei societăți cu sediu virtual (mail drop). Societatea furnizează servicii de găzduire pe servere situate în întreaga lume.

Stark permite unor diverși actori sponsorizați de statul rus și afiliați acestuia să desfășoare activități destabilizatoare, inclusiv manipularea coordonată a informațiilor, ingerințe și atacuri cibernetice împotriva Uniunii și a țărilor terțe prin furnizarea de servicii menite să ascundă aceste activități față de autoritățile europene de aplicare a legii și de securitate.

Prin urmare, în calitatea de director executiv al Stark Industries Solutions Ltd., Neculiti sprijină acțiuni ale Guvernului Federației Ruse care amenință democrația și statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Uniune, într-un stat membru și într-o țară terță, prin facilitarea utilizării manipulării informațiilor și prin ingerințe și prin facilitarea unor acțiuni care afectează funcționarea instituțiilor democratice, a activităților economice sau a serviciilor de interes public.

Iurie Neculițî este asociat cu Ivan Neculițî și Stark Industries. Ivan este proprietarul Stark Industries Solutions Ltd.

Dmitri Buimistru

Dmitri Buimistru se implică în mod intenționat în manipularea coordonată a informațiilor și în ingerințe informaționale coordonate, acționând în calitate de propagandist principal pe MD24, un canal de televiziune online cu sediul în Rusia creat de Ilan Șor în urma retragerii licențelor posturilor sale de televiziune anterioare pentru diseminarea dezinformării rusești. În acest scop, Buimistru răspândește în mod deliberat afirmații vădit false, demontate în mod sistematic de verificatori independenți ai veridicității informațiilor, în ceea ce privește atragerea Republicii Moldova în conflict de către NATO, revocarea iminentă a neutralității constituționale, „românizarea” instituțiilor, prezentarea eronată a implicațiilor constituționale ale referendumului privind UE și statistici comerciale inventate.

Mai mult, participarea sa la campanii de dezinformare sincronizate pe mai multe platforme este evidențiată de scandalul referitor la echipamentele de supraveghere ale ambasadei Rusiei din iulie 2023, în care mesajele sale au fost perfect coordonate cu alte canale de informare pro-Kremlin, demonstrând o organizare centralizată. În plus, proiectul „SOSEDI” al lui Buimistru a fost identificat ca fiind un instrument-cheie într-o operațiune mai amplă de influențare externă. Promovarea sistematică de către acesta a altor surse de informații pro-ruse și implementarea unor tactici de comunicare coerente concepute special pentru a submina suveranitatea, integrarea europeană și procesele democratice ale Republicii Moldova confirmă, de asemenea, implicarea sa deliberată în manipularea coordonată a informațiilor în scopul servirii intereselor de destabilizare ale Rusiei în Republica Moldova.

Prin urmare, Dmitri Buimistru este răspunzător pentru acțiuni și politici atribuite Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință stabilitatea într-o țară terță, pune în aplicare astfel de acțiuni și politici și le sprijină, prin implicarea, în mod direct sau indirect, în utilizarea manipulării coordonate a informațiilor și a ingerințelor informaționale coordonate.

Veaceslav Valico

Veaceslav Valico a participat, alături de Anatolii Prizenko, o persoană fizică inclusă pe lista Uniunii, la operațiunea rusă de destabilizare referitoare la desenarea stelei lui David pe străzile din Paris, în urma atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, în schimbul unor compensații financiare și pentru a crea tensiuni în societatea franceză.

Mai mult, Veaceslav Valico este implicat în diseminarea sistematică a dezinformării în Republica Moldova și Ucraina, ca parte a activităților hibride răuvoitoare ale Federației Ruse.

În plus, Veaceslav Valico este asociat cu Anatolii Prizenko, care este o persoană inclusă pe lista Uniunii. Asocierea lor datează dinainte de colaborarea lor la incidentul de la Paris.

Prin urmare, Veaceslav Valico este răspunzător pentru acțiuni și politici atribuite Guvernului Federației Ruse care subminează sau amenință stabilitatea într-un stat membru și, prin urmare în Uniune, și în țări terțe, pune în aplicare astfel de acțiuni și politici și le spijină, prin planificarea, dirijarea și implicarea, în mod direct sau indirect, în utilizarea manipulă.

Stark Industries Solutions Ltd.

Stark Industries Solutions Ltd. este un furnizor de servicii de găzduire web înregistrat în Regatul Unit sub forma unei societăți cu sediu virtual (mail drop). Stark Industries Solutions Ltd. este deținută și gestionată de Ivan Neculiti și Iurie Neculiti, resortisanți ai Republicii Moldova, prin intermediul serviciului de găzduire web PQ Hosting. Societatea furnizează servicii de găzduire pe servere situate în întreaga lume.

Stark permite unor diverși actori sponsorizați de statul rus și afiliați acestuia să desfășoare activități destabilizatoare, inclusiv manipularea coordonată a informațiilor, ingerințe și atacuri cibernetice împotriva Uniunii și a țărilor terțe prin furnizarea de servicii menite să ascundă activitățile respective față de autoritățile europene de aplicare a legii și de securitate.

Prin urmare, Stark Industries Solutions Ltd. sprijină acțiuni ale Guvernului Federației Ruse care amenință democrația și statul de drept, stabilitatea sau securitatea în Uniune sau într-un stat membru al acesteia și într-o țară terță, prin facilitarea utilizării ingerințelor și a manipulării coordonate a informațiilor, precum și prin facilitarea unor acțiuni care afectează funcționarea instituțiilor democratice, activitățile economice sau serviciile de interes public.