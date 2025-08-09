Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică o reuniune de urgență pentru a discuta situația din Gaza

Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică o reuniune de urgență privind Gaza, după anunțarea planului israelian de a prelua controlul asupra orașului, au declarat vineri pentru AFP mai multe surse diplomatice, citate de Agerpres.

Cu puțin timp înainte, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Israelul împotriva „unei escaladări periculoase” care „riscă să agraveze consecințele deja catastrofale pentru milioane de palestinieni”.

Mai multe țări, dintre cele 15 care alcătuiesc Consiliul de Securitate, au solicitat această reuniune de urgență, care a fost salutată de delegația palestiniană la ONU.

Decizia premierului Benjamin Netanyahu de a ordona armatei israeliene să preia controlul asupra orașului Gaza pentru a „învinge” Hamas a provocat indignare în întreaga lume.

Aceasta riscă să ducă la „strămutări forțate suplimentare, ucideri și distrugeri în masă, agravând suferința de neimaginat a populației palestiniene din Gaza”, a avertizat, de asemenea, Antonio Guterres.

Cabinetul de securitate a aprobat în noaptea de joi spre vineri un plan prezentat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu vizând preluarea controlului orașului Gaza, devastat de război și aflat în plină criză umanitară.