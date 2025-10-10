Circulația transportului pe un tronson al șoselei Hîncești va fi sistată în weekendul 11-12 octombrie
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 11 octombrie 2025, începând cu ora 00:00 și până pe 12 octombrie 2025, ora 22:00, va fi sistată circulația transportului pe şos. Hînceşti, tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski şi Sihastrului, cu redirecționarea acestuia pe străzile adiacente.
Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea de către AO Clubul Sportiv „Jeep Travel” a unui eveniment sportiv, Campionatul de Drift al R. Moldova, etapa a IV-a, în perioada 11-12 octombrie 2025, între orele 07:00-22:00, pe șos. Hîncești (sub podul de la Telecentru).
„Conducătorii auto sunt îndemnaţi să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere”, îndeamnă municipalitatea.