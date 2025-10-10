Circulația transportului pe un tronson al șoselei Hîncești va fi sistată în weekendul 11-12 octombrie

Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 11 octombrie 2025, începând cu ora 00:00 și până pe 12 octombrie 2025, ora 22:00, va fi sistată circulația transportului pe şos. Hînceşti, tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski şi Sihastrului, cu redirecționarea acestuia pe străzile adiacente.

Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea de către AO Clubul Sportiv „Jeep Travel” a unui eveniment sportiv, Campionatul de Drift al R. Moldova, etapa a IV-a, în perioada 11-12 octombrie 2025, între orele 07:00-22:00, pe șos. Hîncești (sub podul de la Telecentru).