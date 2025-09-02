Autoritățile din sănătate anunță câte cazuri de Covid-19 au fost înregistrate săptămâna trecută. Circa 300, în rândul copiilor

În perioada 25–31 august 2025 (săptămâna 35/2025), au fost înregistrate 855 de cazuri de Covid-19, ceea ce reprezintă o descreștere cu 14% comparativ cu săptămâna precedentă, informează marți, 2 septembrie, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) printr-un comunicat.

Din totalul cazurilor, 280 (33%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani, accentuează autoritățile din sănătate.

„(…) ANSP subliniază importanța vigilenței sporite și a aplicării constante a măsurilor de prevenire și control, mai ales în contextul începerii noului an școlar, care implică reluarea activităților în colectivități și o mobilitate sporită a populației”, accentuează Agenția.

Pentru reducerea riscului de infectare, reprezentanții ANSP recomandă:

Păstrarea distanței sociale: menținerea unei distanțe sigure față de alte persoane pentru a reduce riscul de transmitere a virusului;

menținerea unei distanțe sigure față de alte persoane pentru a reduce riscul de transmitere a virusului; Evitarea locurilor aglomerate: limitarea participării la evenimente sau vizitării spațiilor aglomerate pentru a minimiza expunerea;

limitarea participării la evenimente sau vizitării spațiilor aglomerate pentru a minimiza expunerea; Respectarea igienei mâinilor: spălarea frecventă și corectă a mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea soluțiilor dezinfectante;

spălarea frecventă și corectă a mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea soluțiilor dezinfectante; Respectarea igienei respiratorii: acoperirea gurii și nasului în timpul tusei sau strănutului și igienizarea imediată a mâinilor;

acoperirea gurii și nasului în timpul tusei sau strănutului și igienizarea imediată a mâinilor; Respectarea măsurilor la locul de muncă: aerisirea regulată a spațiilor închise;

aerisirea regulată a spațiilor închise; Aplicarea filtrului de dimineață în instituțiile de educație timpurie și de învățământ: excluderea temporară din colectivitate a copiilor care prezintă simptome de boală;

excluderea temporară din colectivitate a copiilor care prezintă simptome de boală; Monitorizarea stării de sănătate: consultarea medicului de familie la apariția simptomelor, chiar și ușoare;

consultarea medicului de familie la apariția simptomelor, chiar și ușoare; Vaccinarea: efectuarea vaccinării și a dozelor de rapel recomandate pentru prevenirea formelor severe ale bolii;

efectuarea vaccinării și a dozelor de rapel recomandate pentru prevenirea formelor severe ale bolii; Informarea din surse oficiale: accesarea permanentă a informațiilor verificate privind evoluția situației și recomandările actualizate.

Autoritățile din sănătate reiterează că vaccinarea împotriva Covid-19 rămâne „cea mai eficientă măsură de protecție împotriva formelor grave ale bolii și a deceselor”.

La începutul lunii august, în R. Moldova a fost înregistrată o creștere a cazurilor de infectare cu virusul Covid-19.