Aproape 20 de percheziții, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 12,5 milioane de lei, la transportarea mărfii spre port

Oamenii legii au anunțat vineri, 29 august, deconspirarea unui scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, din 2023, la transportarea mărfii spre port, în sumă de peste 12 500 000 de lei, conform unui comunicat de presă.

În dosarul penal sunt cercetați în calitate de bănuiți fondatorul și administratorul companiei din Chișinău, precum și însăși compania, ca persoană juridică, care efectua transportarea pe calea ferată, precum și presta servicii de transbordare.

În baza probelor acumulate, cu sprijinul angajaților „Fulger” și ai Inspectoratului Național de Investigații, oamenii legii au efectuat 19 percheziții – atât la companie, cât și în port. Drept rezultat, au fost ridicate spre cercetare penală telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în valută națională și străină.

Serviciul Fiscal de Stat și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au refuzat să precizeze dacă este vorba despre Portul Internațional Liber Giurgiulești, operat de ÎCS „Danube Logistics” SRL, a cărui proprietar este BERD, sau Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești, operat de Întreprinderea de Stat „Portul Fluvial Ungheni”.