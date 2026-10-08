273 de primării și 3 regiuni: cum arată noua hartă administrativă a R. Moldova propusă de Guvern

Guvernul a propus joi, 8 octombrie, o nouă configurație administrativ-teritorială a R. Moldova: 273 de primării și 3 regiuni – Nord, Centru și Sud. Chișinău și Bălți își vor păstra statutul de municipii, Taraclia va deveni municipiu de nivelul II, iar UTA Găgăuzia își va păstra statutul special. De asemenea, Executivul a lansat noua configurație care poate fi văzută și înțeleasă mai ușor datorită harții interactivă a noilor primării și regiuni.

Potrivit unui comunicat de la Guvern, noua configurație este rezultatul procesului de amalgamare și al consultărilor desfășurate cu autoritățile locale și cetățenii.

În urma reorganizării propuse, populația medie a unei primării (fără Chișinău, Bălți și UTA Găgăuzia) va crește de la 1916 la 6758 de locuitori.

În unele localități, schimbarea va fi și mai pronunțată. De exemplu, populația noii primării Cantemir va crește de la 2680 la peste 17 mii de locuitori, iar cea a primăriei Leușeni – de la circa 1200 la peste 7700 de locuitori.

Guvernul susține că primăriile mai mari vor avea mai multe posibilități de a atrage investiții și finanțări și de a pregăti și implementa proiecte pentru dezvoltarea comunităților.

Prin stimulentul pentru dezvoltare, acordat în procesul de amalgamare, de cei mai mulți bani vor beneficia localitățile:

Ungheni – cca 150 de milioane de lei ;

; Călărași – 110 milioane de lei ;

; Orhei – 79 de milioane de lei ;

; Rezina – 78 de milioane de lei ;

; Rîșcani – 66 de milioane de lei.

Proiectele care urmează să fie susținute prin stimulentele pentru amalgamare au o valoare totală de peste 4,2 miliarde de lei.

Noua organizare va schimba și dimensiunea unor centre urbane și rurale.

Potrivit datelor prezentate, Ungheni va avea peste 42 de mii de locuitori, Orhei – peste 28 de mii, iar Călărași și Nisporeni – câte aproximativ 27 de mii.

Totodată, mai multe primării rurale vor avea peste 10 mii de locuitori. O scară mai mare va permite utilizarea mai eficientă a resurselor și dezvoltarea unor proiecte pentru mai mulți cetățeni, susțin autoritățile.

„Cetățenii pot căuta fiecare localitate pentru a vedea din ce primărie și regiune va face parte și câți locuitori va avea. Harta, disponibilă pe primariiputernice.gov.md/harta permite vizualizarea diferitelor niveluri administrative și descărcarea datelor pentru analize suplimentare.”

Circa 115 mii de persoane au fost consultate în cadrul reformei administrației publice locale, în peste 1200 de întâlniri cu cetățenii. În continuare, Guvernul va propune spre consultare primul pachet de legi necesar implementării noii structuri.

Ulterior, pachetul legislativ va fi examinat de Guvern și transmis Parlamentului pentru dezbateri. În paralel, va fi pregătită tranziția de la raioane la regiuni, astfel încât serviciile să rămână în fiecare localitate, și va fi stabilit modul de funcționare a noilor primării.