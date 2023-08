„Sper să simțim puterea juridică și nu cea a banului.” Mesajul unei tinere, victimă a accidentului rutier provocat de Dragomir Popovici, care a răpit viața unei mame de 29 de ani

Accidentul rutier care a provocat decesul Doiniței Prodan, o tânără mamă în vârstă de 29 de ani, a lăsat în urma sa alte trei persoane traumatizate și care luptă în continuare pentru dreptul la o viață normală. Gabriela Lupu, una dintre ele, povestește, într-o discuție cu ZdG, despre calvarul prin care trece zi de zi după acel accident. Tânăra nu-și amintește nimic din ziua tragicului accident și nici din ziua premergătoare acestuia.

„Cel mai mare șoc a fost când am văzut poza celui vinovat – îl cunosc din copilărie, îi cunosc foarte bine familia, am crescut în aceeași comună și iată că anume el m-a lăsat cu atâtea traumatisme. A luat viața scumpei mele prietene, ne-a stricat viața nouă și familiilor noastre”, relatează Gabriela, care are și un mesaj pentru autorități: „Nu lăsați criminalii să ne ucidă copii, părinți și oameni dragi! Doinița trebuia să trăiască! În memoria acestui suflet cald, așteptată de scumpii copilași, vă rugăm să faceți dreptate.”

Gabriela Lupu este unul dintre cei patru oameni care erau în mașina condusă de Doinița Prodan în seara zilei de 24 iulie. În urma accidentului în care au fost implicate patru automobile – de marca Volkswagen, Skoda, Mercedes și Peugeot, cinci persoane au ajuns la spital cu diferite traumatisme, iar șoferul Mercedesului, cel care a provocat accidentul intrând pe contrasens, Dragomir Popovici, a fugit de la fața locului. Vineri, 4 august, bărbatul a fost adus în fața judecătorului de instrucție, care i-a aplicat un mandat de arestare pentru 30 de zile.

Gabriela Lupu

Ulterior, mandatul a fost menținut de judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău. Duminică, 6 august 2023, Doinița Prodan (29 de ani), una dintre victimele accidentului, a murit la spital la aproape două săptămâni de la accident. Doinița era mama a două fete, de 2 și de 5 ani.

„Doare să mă gândesc că nu mai este, sufletul nostru e scrum și inima plânge”

Tânăra a fost externată și urmează acum un drum lung pentru a se recupera și a putea reveni la viața de dinaintea accidentului. „Nu știu ce urmează și cum va fi mai departe. Am fost foarte activă: mă dedicam cu plăcere jobului, călătoream mult, îmi plăcea să văd locuri noi, mă trezeam dimineața și fără planificări, plecam sa descoperim frumusețile lumii”, își amintește Gabriela despre viața sa dinaintea accidentului.

„Au fost multe momente frumoase, multe emoții și o bună parte le-am trăit alături de prietenii cu care eram în mașina de la accident. Doinița Prodan, fata care a decedat în urma accidentului, a fost generatorul de emoții pozitive din compania noastră, a fost cea care ne-a unit și ne-a organizat mereu, a fost cel mai sincer și pozitiv om. Doare să mă gândesc că nu mai este, sufletul nostru e scrum și inima plânge”, spune Gabriela.

Tânăra precizează că în urma loviturilor primite în timpul accidentului, are amnezie. Nu-și amintește deloc ce s-a întâmplat luni, în ziua accidentului, dar nici duminică, cu o zi înainte. Cei patru prieteni ieșiseră luni, 24 iulie, în oraș, pentru a sărbători ziua de naștere a Doiniței, care împlinea chiar în acea zi 29 de ani.

„În seara accidentului urma să mergem într-un local pentru o cină în cinstea prietenei Doinița – își sărbătorea ziua de naștere. Din spusele prietenei Irina, care se afla și ea în mașină, urma o cină expres – era zi de luni, plus a doua zi la muncă, dar Doinița își dorea foarte mult să fim alături de ea în acea zi. Doinița ne-a anunțat ca vine să ne ia pe fiecare și urma sa mergem spre localul unde aveam rezervare pentru 21:30. Nu-mi amintesc aceste momente. Redau aceste informații doar din SMS-urile ce le-am recitit recent și din spusele prietenei mele, Irina”, ne zice Gabriela.

„Tot din spusele ei, chiar înainte de accident, fiind în apropierea camerelor cu radare de lângă Centrul Comercial „Jumbo”, am atenționat-o pe Doinița că urmează camerele, la care ea a răspuns că avem viteza cu mult mai puțin de limita admisibilă. Conducea foarte prudent. Imediat după asta a urmat impactul. Nu-mi amintesc nimic, ziua de duminică și de luni a fost ștearsă din memoria mea. Încerc să-mi amintesc măcar câteva momente petrecute alături de Doinița în acea zi neagră, dar nu-mi reușește. M-am ales cu amnezie în urma acestui blestemat accident”, spune Gabriela.

Dragomir Popovici a fugit de la locul accidentului, fiind reținut peste 10 zile de organele de poliție

„Cel mai mare șoc a fost când am văzut poza celui vinovat – îl cunosc din copilărie”

„Detalii nu știu, dar din spusele unor cunoscuți care erau în preajmă, am aflat că Dragomir Popovici a ieșit din mașină, a făcut poze, probabil la masini și s-a strecurat prin mulțimea de oameni care s-au apropiat pentru a ne ajuta. În cele 10 zile în care eram internată, nu a fost nicio tentativă de a mă contacta, nici din partea lui, nici a rudelor”, afirmă tânăra. A fost șocată să afle, la scurt timp după accident, că cel care l-a provocat, iar ulterior a plecat de la locul faptei, este un cunoscut din copilărie.

„Am aflat cine este făptasul a doua zi după accident. Cel mai mare șoc a fost când am văzut poza celui vinovat – îl cunosc din copilărie, îi cunosc foarte bine familia, am crescut în aceeași comună și iată că anume el m-a lăsat cu atâtea traumatisme. A luat viața scumpei mele prietene, ne-a stricat viața nouă și familiilor noastre.”

Alte două persoane implicate în acest accident care erau în mașina Doiniței, au suportat și ele intervenții chirurgicale. Între timp, toate trei au fost externate și continuă tratamentul la domiciliu. „Luptă să revină la viața normală care au avut-o până la tragedie”, zice Gabriela.

„E foarte complicat să fii «legată» doar de pat și scaun cu rotile, să primești tratament, să treci toate zilele prin pierderi de cunoștință și dureri insuportabile”

„Starea mea nu știu cum s-o calific. Am suportat 2 intervenții chirurgicale: proteză de șold stâng, broșă la mâna dreaptă, fiind fractură de os cu deplasare. Urmează încă o operație la mână. M-am ales cu contuzie la cap și amnezie, pareză facială stângă, ruptură de mușchi abdominali și bucali. Sunt deja acasă, dar e foarte complicat să fii «legată» doar de pat și scaun cu rotile, să primești tratament, să treci toate zilele prin pierderi de cunoștință și dureri insuportabile, să fii privată de dreptul de a te deplasa și îngriji singură. Urmează procesul de reabilitare care va fi unul chinuitor și costisitor – kinetoterapie care cu siguranță mă va pune pe picioare. Nu știu referitor la ochiul stâng, pentru că în urma contuziei nu se deschide. Medicii prognozează de la 6 la 12 luni reabilitarea, consultații cu neurolog, oftalmolog și psiholog, care mă vizitează la domiciliu”, explică Gabriela Lupu.

Tânăra vrea să-i mulțumească medicului care a operat-o, despre care spune că a făcut-o să lupte și să devină mai puternică. „Vreau să mulțumesc din suflet medicului Dumitru Hîncota si întregului personal din cadrul IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă, care a avut grijă și cu atâta responsabilitate și profesionalism a efectuat aceste intervenții. Atitudinea Dumnealui m-a făcut să vreau să lupt și să fiu mai puternică.”

„În memoria acestui suflet cald, așteptată de scumpii copilași, vă rugăm să faceți dreptate”

Gabriela are și un mesaj pentru cei care urcă la volan, dar și pentru autorități. „Fiți prudenți la volan – purtați foarte mare răspundere odată ce ați ales să conduceți, dar dacă totuși sunteți gata să vă luați această responsabilitate, spuneti NU alcoolului la volan și vitezei excesive. Viața are prioritate! Fiecare dintre noi, ieșind din casă, vrea să fie în siguranță și să revină acasă. Doinita și ea planifica sa revină la fetițele ei, la familia ei, la părinții ei care o așteptau, dar Dragomir Popovici a decis pentru noi toți, a decis să spulbere vieți, să nenorocească familiile noastre! Sper foarte mult ca autoritățile noastre să nu rămână indiferente față de cazul nostru și multe alte cazuri. Sper să simțim puterea juridică și nu cea a banului”, transmite tânăra.

„Noi vrem să trăim! Noi vrem să ne simțim în siguranță pe drumurile din R. Moldova! Nu lăsați criminalii să ne ucidă copii, părinți și oameni dragi! Doinița trebuia să trăiască! În memoria acestui suflet cald, așteptată de scumpii copilași, vă rugăm să faceți dreptate”, a conchis Gabriela Lupu.

Cine este Dragomir Popovici, autorul accidentului din 24 iulie

ZdG a scris anterior despre Dragomir Popovici, tânărul de 32 de ani care a provocat accidentul. El este vizat într-o serie de dosare penale, fiind judecat pentru escrocherie, samavolnicie, dar și pentru că a fost depistat de mai multe ori în stare de ebrietate la volan, inclusiv în perioada în care avea permisul de conducere anulat.

În 2016 a fost amnistiat, iar în 2021, instanța a decis să-i fie anulat permisul de conducere și în același an, pentru că nu achitase o amendă penală după ce fusese prins în stare de ebrietate la volan, a fost condamnat la șase luni de închisoare și anunțat în căutare. La începutul anului 2022, după ce a plătit integral amenda, șoferul a fost absolvit de pedeapsă, iar anunțarea lui în căutare a fost anulată.

El este proprietarul unei companii intrate recent în insolvabilitate din cauza datoriilor. Tatăl acestuia gestionează în satul natal o firmă cu activități în agricultură, specializată în exportul fructelor, firmă care aduce constat familiei venituri de câteva milioane de lei pe an. Chiar și așa, în perioada 2016-2022, ZdG a constatat că Dragomir Popovici a beneficiat de asistență juridică garantată de stat în cinci dosare penale, pentru că ar fi fost o persoană care nu dispunea de resurse financiare suficiente pentru a-și angaja un avocat. În toată această perioadă, pe rețelele de socializare, tânărul a afișat, constant, poze din locații luxoase sau de la volanul unor mașini scumpe.