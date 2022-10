VIDEO Cum ajung „protestatarii în chirie” la Chișinău

În fiecare duminică, sute de microbuze, autobuze și chiar taxiuri transportă organizat oamenii din diferite localități din țară la protestele organizate de Partidul Șor în centrul capitalei. Șoferii și companiile care prestează asemenea servicii sunt remunerați diferit, în funcție de mijlocul de transport pus la dispoziție și de distanța pe care trebuie să o parcurgă, dar, aproape de fiecare dată banii ajung la aceștia cash, fără a fi eliberate bonuri fiscale.

Pentru a verifica cum funcționează mașinăria prin care „protestatarii în chirie” ajung la Chișinău, ZdG a telefonat mai mulți șoferi și reprezentanți ai firmelor de transport despre care avem confirmarea că transportă oamenii la proteste. În discuție, ne-am prezentat drept reprezentanți ai Partidului Șor, care au scopul de a afla dacă această colaborare, dintre ei și partid, funcționează.

Deși destul de precauți și evitând să ne ofere prea multe detalii, unii au recunoscut că au transportat oameni la protestele din Chișinău, alții au spus că au primit comenzi și pentru duminicile ulterioare, , inclusiv pentru zeci de autocare și microbuze. Cu toții ne-au zis că și-au primit banii pentru servicii și că au făcut contracte pe numele unor persoane fizice, și nu direct cu Partidul Șor.

În fiecare duminică, aproape de orele amiezii, principalele trasee naționale sunt împânzite de microbuze și autobuze cu destinația Chișinău. Ulterior, spre seară, după ora 17.00, pe aceleași trasee, aceleași mijloace de transport fac cale întoarsă. Ele duc și aduc miile de „protestatari în chirie” care participă la protestele din centrul capitalei organizate de Partidul Șor.

ZdG a descris anterior cum oamenii sunt plătiți cu sume care variază între 200 și 400 de lei pentru a participa la aceste proteste.

„De la Horești până la Chișinău cer 2500 de lei”

Unul dintre ei ne-a spus tarifele pe care le cere pentru a transporta protestatari din localitatea Horești, raionul Ialoveni. Numărul acestuia era scris pe microbuzul cu care s-a deplasat din Orhei la protestul din Chișinău unul dintre reporterii ZdG sub acoperire, alături de mai mulți oameni din Orhei.

Microbuzul cu care a ajuns reporterul ZdG alături de un grup de protestatari, din Orhei la Chișinău

Transportator: Eu am două transporturi. De la Horești până la Chișinău cer 2500 de lei.

ZdG: Dar dățile trecute cât v-au plătit?

Transportator: Tot așa.

ZdG: Dar pe distanțe mai mari nu aveți? De undeva mai de departe?

Transportator: Dar de la Orhei cât propuneți? Până la Horești sunt 25 de kilometri. De la Orhei sunt 50. De-atâta și întreb. Depinde cât propuneți”, a spus reprezentantul companiei de transport.

„S-o țineți tot așa măcar tot anul viitor. Sincer vă spun”

Un administrator al firmei „Prosper Trans” SRL a fost mai vorbăreț și s-a arătat foarte mulțumit de colaborarea cu Partidul Șor. Un autocar alb al companiei a fost surprins în imagini de reporterii ZdG la protestul din 18 septembrie.

Transportator: Pentru duminica asta am vreo 20 de autobuzuri date deja.

ZdG: Noi vrem să vă întrebăm dacă totul e ok și dacă vi s-a dat totul ce vi s-a promis.

Transportator: Totul e bine. Nu a fost niciun „kidos” (cuvânt vulgar în rusă – „țeapă”). Totul merge bine. S-o țineți tot așa măcar tot anul viitor. Sincer vă spun. Decât să mă duc până în Rusia sau până în Spania, mai bine aici, pe loc, facem lei. Totul e normal. Noi lucrăm cu Glodeniul, Bălțiul și mai avem acolo vreo două …. și Căușeniul. Am și microbuze, și autocare”, a menționat reprezentantul companiei.

Autocarul firmei „Prosper Trans” SRL, surprins în imagini de reporterii ZdG, la protestul din 18 septembrie

Acesta nu a dorit să ne ofere detalii despre sume. „Mă scuzați, nu vă știu. Dar este omul care dă comanda, el se achită. Dacă mă cheamă poliția și mă roagă, îi arăt cecurile. Dar pe dumneavoastră nu vă știu, așa că nu mai putem să stăm de vorbă”. Bărbatul ne-a mai spus că a colaborat, anterior, și cu magazinele sociale ale Partidului Șor.

Transportator: Să vă spun drept, am lucrat cu magazinele sociale înainte de asta și m-au chemat la procuratură la Orhei. Și mai bine să fie totul frumos și curat, nu-mi trebuie mie discuțiile astea.

ZdG: Și cecurile vi se dau?

Transportator: Și cecurile, da.

ZdG: Dar cu care firme se fac contracte?

Transportator: Nu, cu persoane fizice noi acum facem.

ZdG: Dar cu cine noi putem să vorbim, să aflăm mai multe despre sume? Cu cine discutăm de la firma dumneavoastră, ca să verificăm sumele?

Transportator: Dumneavoastră verificați cu cei care dau comanda. Noi de la firmă nu spunem.

Oamenii din domeniul transportului de pasageri cu care ZdG a discutat confirmă declarațiile reprezentantului firmei „Prosper Trans” SRL. Aceștia ne-au spus că, de când sunt organizate proteste, pentru transportarea oamenilor, reprezentanții Partidului Șor plătesc un preț per kilometru de trei ori mai mare decât cel de piață. Acest fapt creează deficit de unități de transport de pasageri în zilele de duminică și perturbează alte activități care presupun transport de pasageri.

„Pe duminică sunt ocupate mașinile. Cu „șoricelul”, cu Partidul Șor”

La o altă companie de transport am fost informați că și pentru duminica aceasta au fost închiriate autocare și microbuze pentru protestele Partidului Șor. „Pe duminică sunt ocupate mașinile. Cu „șoricelul”, cu Partidul Șor”. El a refuzat să discute cu noi mai multe: „Cu care am lucrat, cu aceia o să și lucrăm”. Totodată, a confirmat că până acum și-au primit banii pentru servicii.

Zeci de microbuze care au adus manifestanți la Chișinău, parcate pe străzile capitalei

Reprezentantul companiei „Orizontul” SRL, un bărbat vorbitor de limbă rusă, ne-a confirmat că au oferit transport pentru protestul din 25 septembrie, dar susține că pentru duminica următoare, din 16 octombrie, nu poate pune la dispoziție transport, pentru că duce lipsă de șoferi. (Discuția a avut loc înaintea protestului din 16 octombrie, n.r.)

ZdG: Am vrut să vă întrebăm dacă v-au plătit.

Transportator: Da, totul e în ordine. La noi a fost în bază de contract, cum se cuvine. Au fost de la partid și au verificat.

ZdG: Dar cum s-a întocmit contractul cu dumneavoastră? Pe persoană fizică?

Transportator: Da, da. A venit o persoană și am încheiat cu el un acord și mașina a putut să meargă. Fără un asemenea contract, mașina nu poate merge nicăieri”.

Totuși, nu a dorit să spună despre ce sume este vorba: „La noi a fost totul legal, totul a fost bine. Nu este o informație pe care trebuie să v-o dau”.

„Ai ceva întrebări la mine, vii la mine în cabinet și am discutat”

Un reprezentant al Bazei de transport auto 18, de la Criuleni, ne-a informat că pentru duminică 16 octombrie, fusese deja „contractate” opt autocare și microbuze. Întrebat dacă și-au primit banii pentru colaborările anterioare, el a răspuns: „Numaidecât! Tot pachetul!” Nu a dorit însă, să spună despre sumele primite. „Nu vorbim din astea la telefon”, a spus și a închis. Și contabila companiei ne-a spus la telefon că banii pentru serviciile de transport s-au achitat.

„Eu nu vă cunosc și nu știu ce vorbesc. Eu nu știu cine sunteți voi și nu știu cine e Partidul Șor. Ai ceva întrebări la mine, vii la mine în cabinet și am discutat. Te rog, frumos, mai mult n-ai ce vorbi”, ne-a răspuns cu și mai multă reticență un alt reprezentant al unei firme de transport, Baza transport auto 14, de la Florești. El a admis, totuși, că firma sa a prestat servicii pentru Partidul Șor: „Posibil că am fost. S-au adresat oamenii și…”.

Consilieră raională a P. Șor:„Dacă știu șoferul și știu cine l-a recomandat, pot să accept, dacă nu…”

În cele mai multe cazuri, de transportul care duce și aduce oamenii la proteste se ocupă consilierii raionali și locali sau primarii și reprezentanții Partidului Șor din regiuni. La Telenești, de exemplu, de transport se ocupă consiliera raională și orășenească din Telenești, Natalia Costișanu. Am telefonat-o pe aceasta, prezentându-ne drept un șofer care vrea să colaboreze cu Partidul pentru a transporta „protestatari”. Consiliera însă a fost reticentă și ne-a zis că ea colaborează doar cu „oameni pe care-i cunoaște”.

Natalia Costișanu, consiliera raională și orășenească din Telenești

Natalia Costișanu: „Eu înțeleg, dar să mă înțelegeți și dvs corect. Dacă știu șoferul și știu cine l-a recomandat, pot să accept, dacă nu… Ok, știți cum, eu lucrez cu oameni pe care-i cunosc, dar care mă sună așa, și nici nu am idee cine mă sună, mă scuzați… e cam straniu sunetul și de aceea mă scuzați, vă rog. Eu, pentru siguranța mea…”, ne-a zis, în cadrul discuției, consiliera Partidului Șor.

„Fiecare își asumă – transportatorul transportă, beneficiarul achită”

Un șofer a acceptat, sub protecția anonimatului, să ne povestească cum funcționează schema prin care sunt transportați oamenii la proteste pentru ca, aparent, totul să fie legal, iar șoferii să nu fie amendați de poliție.

„Firma transportă (oameni – n.r.) în baza contractului. Nu știu exact suma. Eu sunt achitat pentru serviciu. Cei care comandă se înțeleg la preț. Este o procedură pe care o respectă orice unitate de transport care transportă persoane. Între persoană juridică și persoană fizică se face un contract. Se achită. Se eliberează actele financiare, se scrie data și ora exactă de unde facem cursa și ruta. Fiecare își asumă – transportatorul transportă, beneficiarul achită. Atât. Procedura este știută de toată lumea. Aici nu ai ce ascunde. Real se face. Real se prestează. Poliția ne mai controlează (verifică – n.r.). Verifică actele ca să fie bune. Dacă nu era legal, noi am fi fost stopați (de poliție – n.r.), amendați sau Dumnezeu știe ce”, ne-a explicat acesta.

Microbuze pline cu oameni pot fi văzute în fiecare duminică, venind și plecând din Chișinău, pentru a participa la protestul Partidului Șor

Despre procedura prin care transportul oamenilor este făcut „legal” ne-a povestit și un șofer din raionul Florești, care de la primul protest și până acum a efectuat trei curse. În discuția cu el, ne-am prezentat drept reprezentanți ai Partidului Șor.

„Ce vă trebuie? Vă trebuiesc acte? Eu sunt șofer și eu nu am. Eu nu am nicio treabă cu hârtiile. De la firmă a sunat, mi-au dat locația, am mers și i-am luat (pe oameni – n.r.) și atât. Eu nu am primit niciun ban. Acolo firma a primit, totul se face la firmă. Eu nu am treabă. Eu am luat actele, i-am dus (pe pasageri – n.r.) și i-am adus. Nu, noi nu dăm bilete. Acolo este bonul de plată, contractul, așa încât dacă poliția ar opri pe drum, ar fotografia actele să fie în regulă. Asta este toată procedură. Mai departe nu știu cum s-a făcut, că eu sunt șofer, nu patron”, ne-a spus bărbatul.

Microbuze și taxiuri care aduc oameni la protest

La protestele Partidului Șor oamenii ajung și cu taxiul. ZdG a identificat un șofer de taxi dintr-un sat din raionul Orhei care a recunoscut că duminica trecută a transportat „protestatari”. Bărbatul susține că a transportat „clienți” cu care „colaborează de mult timp” și că a fost plătit de ei cu sume apropiate unei curse de taxi.

Cel mai mult costă un autocar. Surse autorizate ale ZdG din domeniu ne-au spus că reprezentanții Partidului Șor plătesc sume de peste 20 de mii de lei pentru ca un autocar să transporte protestatarii la Chișinău din orașe mai îndepărtate de capitală, iar de cele mai multe ori, banii sunt dați cash, fără a fi eliberate bonuri fiscale.

„Pentru curse ocazionale, este necesar un contract de prestări servicii și bonul de plată”

Ion Mămăligă, președintele Asociației Transportatorilor Privați

Ion Mămăligă, directorul companiei „Microbuz” SRL, care administrează ruta de microbuze numărul 191 din Chișinău, tot el, președintele Asociației Transportatorilor Privați precizează că „Legea prevede că la bordul mașinii (care transportă pasageri, n.r.) trebuie să fie documente obligatorii: certificatul de înmatriculare, extrasul din registrul de la ANTA, autorizația de transport și foaia de parcurs. La acestea se adaugă permisul și certificatul de competență profesional al șoferului. Curse ocazionale pot să facă numai transportatorii care au în gestiune rute și acesta reprezintă transport adiacent. În acest caz la bordul mașinii trebuie să aibă un contract de prestări servicii și bonul de încasarea a plății. Fără acestea, nu se poate elibera foaie de parcurs”, a explicat Ion Mămăligă.

El a mai precizat pentru ZdG că proprietarul a două microbuze care circulă zilnic pe ruta 191 i-a cerut foi de parcurs pentru a transporta protestatari ai Partidului Șor, însă el ar fi refuzat să le ofere. Și șoferul de pe unul din aceste microbuze a refuzat să presteze asemenea servicii, a mai spus Ion Mămăligă. „Șoferul a refuzat să plece fără actele în regulă. Trebuiau să meargă în Telenești, dar nu știe în ce localitate, Și atunci, proprietarul a venit duminica trecută, la ora 7 dimineața, cu un alt șofer, pe care el nu-l știe, a luat mașina și apoi a adus-o la 11 noaptea. Exact așa a făcut și cu a doua mașină. Proprietarul nu recunoaște nimic. Dar eu îl știu că el minte. El a fost unde a fost, dar nu vrea să recunoască”, crede Ion Mămăligă.

Vicepreședintele CEC: „Orice susținere, de orice fel, directă sau indirectă, care are conotație financiară, trebuie să fie declarată și inclusă în rapoartele financiare”

Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a subliniat că Partidul Șor este obligat să declare toate cheltuielile legate de transportul organizat al protestatarilor care vin la manifestațiile pe care le organizează, chiar dacă nu au fost semnate contracte directe între transportatori și formațiunea politică.

Pavel Postica, vicepreședintele CEC

„Orice susținere, de orice fel, directă sau indirectă, care are conotație financiară, trebuie să fie declarată și inclusă în rapoartele financiare”, a explicat Pavel Postica. El a mai amintit că în campaniile electorale anterioare, Partidul Șor a declarat cheltuieli de transport atunci când persoanele fizice au pus la dispoziție automobile, combustibili. Totuși, nu au fost declarate toate cheltuielile, fapt constatat și în hotărârea CEC din 9 septembrie 2022, prin care s-a aplicat sancțiunea concurentului electoral Partidul Șor pentru alegerile locale din 29 mai 2022. Prin această hotărâre, în care s-au constatat mai multe abateri, Partidul Șor a fost lipsit de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de 6 luni, începând cu 1 ianuarie 2023 și până la 30 iunie 2023 inclusiv.

