Ce se va întâmpla în Găgăuzia pe 19 august? „Șor îi forțează să facă declarații scandaloase” vs „Noi nu am văzut bani de la Șor”

La 19 august, la Comrat, autoritățile locale din Găgăuzia își propun să sărbătorească 34 de ani de la „proclamarea republicii autonome găgăuze”. Printr-o scrisoare semnată de Dmitri Constantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuziei sunt invitați la eveniment primarii din autonomie și reprezentanți ai consiliilor locale. „Această dată a intrat pentru totdeauna în istoria recentă a poporului găgăuz și a întregului popor moldav, drept un exemplu viu al unei lupte fără precedent pentru dobândirea statalității lor…”, se precizează în document.

Conform unor surse locale, mai mulți deputați ai Adunării Populare a Găgăuziei ar pregăti pentru eveniment o declarație prin care să ceară ieșirea regiunii autonome din componența R. Moldova.

Serghei Cernev, fost deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, a precizat pentru Ziarul de Gardă că s-ar face pregătiri în acest sens și că Ilan Șor ar pune mare presiune pe unii dintre deputații din Adunarea Populară pe care îi controlează.

La rândul său, Dmitri Constantinov neagă faptul că s-ar pregăti un asemenea scenariu și susține că la 19 august va fi organizată o ședință oficială și un concert în centrul Comratului.

Cernev: „Banii ca banii, dar ei riscă să ajungă la închisoare. Și asta îi oprește”

„Șor îi forțează să facă declarații scandaloase în legătură cu alegerile prezidențiale, până la aceea că „dacă nu se va lua în considerare părerea Găgăuziei, atunci Găgăuzia este gata să iasă din componența R. Moldova”. Astfel de declarații se pregătesc. Dar eu cred că, în contextul votării legii privind separatismul, ei se vor teme se facă asta, pentru ar putea fi pedepsiți penal. Există astfel de zvonuri, dar eu cred că le va fi frică să facă asta. Toți deputații din Adunarea Populară, în afară de 13 dintrei ei (în total sunt 35, n.r.), primesc „salarii” de la Șor. Și Șor le cere să facă declarații scandaloase. Dar ei se tem. Banii ca banii, dar ei riscă să ajungă la închisoare. Și asta îi oprește”, susține Serghei Cernev, fost deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei.

Serghei Cernev

Potrivit lui, o opțiune pe care o au în considerare deputații din Adunarea Populară ar fi să aducă oameni în centrul Comratului care să voteze o rezoluție. „Ca să voteze oamenii și ca nimeni să nu poarte răspundere. Dar dacă va fi acest miting sau nu, nu știu. Eu cred că ei se tem să-l organizeze”, a subliniat fostul deputat al Adunării Populare. El a mai adăugat că, în cazul în care va fi organizat mitingul, oamenii ar urma să fie aduși organizat și plătiți pentru participare. „Altfel, nimeni nu va veni la apelul lor”, crede Serghei Cernev.

Dimitroglo: „Ei vor ca Găgăuzia să rămână izolată, așa ca în prezent”

Ivan Dimitroglo, deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei din partea Partidului Socialiștilor, a spus pentru ZdG că a aflat și el despre faptul că președintele Adunării, Dmitri Constantinov, ar pregăti niște declarații politice critice în adresa Chișinăului, cu acuzații de subminare a autonomiei regiunii găgăuze.

Ivan Dimitroglo

„Totul este legat de faptul că Dmitri Constantinov își pierde influența în Adunarea Populară și foarte curând împotriva lui se va aduna majoritatea deputaților și el încearcă să șantajeze Chișinău cu tot ce poate, numai să nu fie dat jos din funcție. Deja sunt 15-16 deputați care sunt împotriva actualei puteri din Găgăuzia, adică împotriva a ceea ce face Șor în Găgăuzia, ce face Constantinov. Lipsește un vot-două ca să poată fi schimbat prezidiul Adunării Populare și Constantinov va pierde puterea, iar odată cu el și Șor. Aceste declarații se pregătesc pentru a face presiune asupra deputaților, prin intermediul opiniei publice. Ei vor ca Găgăuzia să rămână izolată, așa ca în prezent”, a subliniat Ivan Dimitroglo.

Primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, a spus pentru ZdG că la data de 19 august Adunarea Populară de la Comrat a rezervat piața centrală pentru desfășurarea unui concert.

Constantinov: „Noi nu am văzut bani de la Șor”

Solicitat de Ziarul de Gardă, Dmitri Constantinov a negat faptul că s-ar pregăti vreo declarație privind ieșirea Găgăuziei din componența R. Moldova. Potrivit lui, la 19 august va fi organizată o ședință oficială și un concert în centrul Comratului.

„Nu poate fi vorba despre nicio declarație. Vă spun sigur”, a spus Constantinov. Referitor la acuzația precum că ar primi bani de la Ilan Șor pentru a face o astfel de declarație, Constantinov a răspuns ironic.

Dmitri Constantinov. Sursa: Народное Собрание Гагаузии/Facebook

„Dacă ne dau bani, vă rog să-i aduceți. Noi o să-i luăm. Mie nu mi-a dat nimeni. Când vine vorba de Șor, toți doar despre bani vorbesc. Noi nu am văzut bani de la Șor. Dacă am fi văzut bani de la Șor, tot Comitetul Executiv ar fi fost de la Orhei. Vă amintiți că i-am respins pe toți? Dacă ne-ar fi plătit Șor, am fi pus oamenii lui în Comitetul Executiv”, a argumentat Dmitri Constantinov.

El a negat și faptul că ar putea fi înlăturat din funcția de președinte al Adunării Populare. „Nu se va întâmpla asta, nu vă faceți griji. Sunt sigur de asta. Noi avem majoritatea, dar ei sunt foarte puțini, cei care vor să ne dea jos, adică socialiștii, ei au 7 oameni (mandate în Adunarea Populară, n.r.)”.

Constantinov a mai spus că în prezent nu ar comunica cu Ilan Șor și că s-a văzut cu el o singură dată. Legat de participarea lui la lansarea Blocului politic Victorie – Pobeda, la Moscova, în aprilie 2024, Constantinov a spus că l-a invitat Evghenia Guțul, bașcana regiunii găgăuze, și el s-a dus.

„Găgăuzii o să facă așa cum decide majoritatea în Moldova”

„Dacă m-ar invita Maia Sandu, tot m-aș duce. Orice partid m-ar invita, m-aș duce”, a spus Constantinov. El a mai ținut să precizeze că era în acel moment era în Moscova pentru că fiica lui locuiește în capitala rusă.

Dmitri Constantinov (în centru), alături de membrii Blocului politic Victorie – Pobeda, lansat la Moscova

ZdG: Ați fost pe scenă cu ei, ați fost fotografiat.

D. Constantinov: Da, da.

ZdG: Susțineți acest bloc?

D. Constantinov: Da, eu îi susțin.

ZdG: Sunteți membru al blocului?

D. Constantinov: Nu, nu sunt membru, dar susțin ideile lor.

ZdG: Susțineți ideile lor că R. Moldova trebuie să fie cu Rusia, în Uniunea Eurasiatică, împotriva Uniunii Europene.

D. Constantinov: Dacă vă amintiți, în 2014 Găgăuzia a desfășurat un referendum. Moldova abia acum s-a dumerit să organizeze un referendum. Dar noi nu am spus că trebuie să facem așa cum au decis găgăuzii. Găgăuzii o să facă așa cum decide majoritatea în Moldova. Dar trebuie să aflăm de la oameni ce doresc. Noi contactăm cu Federația Rusă pentru că oamenii noștri vor asta.

ZdG: Și dacă la referendum majoritatea va vota pentru integrarea în UE, găgăuzii se vor conforma?

D. Constantinov: Și noi tot vom merge în aceeași direcție. Cum altfel? Noi ce, suntem separați?

ZdG: Blocul Victorie este împotriva UE.

D. Constantinov: Noi vom vota împotriva Europei.

ZdG: Dar dacă majoritatea va vota pentru, tot veți fi pentru?

D. Constantinov: Desigur. Cum altfel?

Constantinov vorbea despre „Republica Găgăuză” în august 2023

În august 2023 Constantinov declara, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă că „unii deputați care cer revenirea la „Republica Găgăuză”. Noi am avut dintotdeauna astfel de întrebări. Au mai fost convocate congrese, am mai făcut apel la autoritățile [centrale] să înceapă să ia mai în serios competențele noastre…”. Declarațiile erau făcute în contextul anunțării, pentru 9 septembrie 2023, a unui congres al deputaților de toate nivelurile.

După aceste declarații, Liviu Vovc, secretar general al Platformei DA a depun un denunț la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) cerând inițierea unei cauze penale pe numele lui Dmitri Constantinov.

Cine este Dmitri Constantinov și ce avere are?

Dmitri Constantinov, președintele legislativului din Găgăuzia, care deține funcția din februarie 2022, a fost prezent la Moscova în momentul creării blocului „Victorie” coordonat de Șor. În luna mai a anului trecut Constantinov s-a întâlnit în Israel cu Șor, dar la scurt timp după întâlnire, într-un interviu pentru Europa Liberă, spunea că nu s-ar mai vedea cu el dacă ar apărea o astfel de oportunitate. „M-a dezamăgit, m-a mințit și nu mai am nicio dorință”, acuza Constantinov.

În ultimul an însă, Constantinov, alături de bașcana Guțul, a fost de mai multe ori la Moscova, acolo unde a avut întâlniri cu Ilan Șor. Ca urmare a frecventelor plecări în Federația Rusă, președintele Adunării Populare, Constantinov, dar și bașcana Guțul, au fost excluși din componența Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană. În aprilie 2024, Constantinov a rămas și fără pașaport diplomatic, după ce a participat la Moscova la crearea Blocului „Victorie”.

Dmitri Constantinov (71 de ani) a fost ales preşedinte al Legislativului din Găgăuzia în noiembrie 2012. El este cunoscut în regiune ca un prosper om de afaceri. În CV-ul său, Constantinov indică profesia de zooinginer, lucrând, la începutul carierei sale, în calitate de zootehnician în câteva gospodării animaliere de la Comrat, după care a administrat societăţile comerciale „Aidîn”, „Aina”, „Comvincom”, „Moldiugvin”, toate lichidate între timp.

Conform declarației de avere și interese personale depusă de Constantinov acesta deține două companii care nu funcționează. El nu declară nicio mașină, și a indicat că imobilul în care locuiește nu-i aparține.

În schimb, Leonid Constantinov, fiul său, deține o companie prosperă, „Medelean-Agro”, cu vânzări de 55 de milioane de lei în 2022 și profit declarat de aproape 7 milioane de lei în același an. Firma are activități de culturi cerealiere, plante industriale și furajere și a fost înregistrată în 2013, la scurt timp după ce a fost lichidată o altă companie a familiei „Moldiugvin” SRL. Compania fiului lui Constantinov este abonată la subvenții de la stat, conform unor decizii publice ale Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA).

Dmitri Constantinov a raportat că, în 2023, soția sa a avut venituri de la firma „Komur AT”. Compania este înregistrată pe numele lui Dumitru Cîssa, care, conform unor surse, este nepotul lui Constantinov. Firma Komur AT” gestionează hotelul „Medelean” din centrul orașului Comrat. Anterior, hotelul era deținut de o companie fondată direct de familia Constantinov.

Percheziții la familia sa în decembrie 2023

În decembrie 2023, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au desfășurat percheziții la domiciliul președintelui Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome (UTA) Găgăuzia Dmitri Constantinov, conform portalului Gagauzinfo.md.

„Astăzi, de la ora 7 dimineața au avut loc percheziții, atât la Farapontievca, unde sunt înregistrat, cât și acasă. Și la casa fiului meu, și la angajații întreprinderii. Au venit în toate punctele deodată, 30 de persoane, probabil, angajați ai CNA”, declara Dmitri Constantinov, pentru presa din Găgăuzia. CNA nu a oferit atunci detalii despre cauza penală în care au fost efectuate perchezițiile.

ANI a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese

Președintele Adunării Populare a Găgăuziei a votat, în septembrie 2023, pentru desemnarea nepotului său în calitate de membru al consiliului de supraveghere a companiei obștești „Gagauziya Radio Televizionu”, a constatat Autoritatea Națională de Integritate (ANI), într-un act emis miercuri, 26 iunie.

Totuși, Constantinov nu riscă să-și piardă funcția deținută sau să-i fie aplicată interdicția de a ocupa funcții publice, având în vedere că „inspectorul de integritate nu a putut determina persoane afectate și mărimea prejudiciului material cauzat”. Conform deciziei, pentru abaterile comise, președintelui Adunării Populare a Găgăuziei urmează ai fi aplicată sancțiune contravențională.

„Cu privire la reputația autorității, se reține că urmare a încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către președintele Adunării Populare a Găgăuziei, reputația nu poate rămâne neafectată, însă, măsura în care a fost afectată buna funcționare a acesteia nu a putut fi determinată”, se menționează în documentul emis de ANI.

Într-un răspuns expediat ANI, Dmitri Constantinov a susținut că nepotul său a obținut cu 4 voturi mai mult decât era necesar, iar votul său „nu a avut nicio influență asupra deciziei”.

Cum votul etnicilor bulgari din R. Moldova era cumpărat de oamenii lui Șor pentru un partid pro-turc de la Sofia

În iunie 2023, ZdG a scris despre o serie de imagini video care arătau că doi dintre cei mai activi promotori ai Partidului Șor în timpul alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, activistul Mihail Vlah și deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Ilia Uzun, au participat la fraudarea scrutinului parlamentar din Bulgaria, desfășurat pe teritoriul R. Moldova.

În imaginile video analizate de ZdG se vede cum cei doi plătesc bani etnicilor bulgari care locuiesc în Găgăuzia în schimbul votului pentru Partidul „Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți”, o formațiune a etnicilor turci și a musulmanilor care promovează drepturile minorităților din Bulgaria.

Citiți și: VIDEO/ Fraudă electorală în Găgăuzia. Votul etnicilor bulgari din R. Moldova, cumpărat de oamenii lui Șor pentru un partid pro-turc de la Sofia

În alte materiale video similare analizate de ZdG se poate observa că în preajma celor doi era și Dmitri Constantinov.

În 2016 ar fi corupt alegătorii, constata Curtea Supremă de Justiție

Portalul moldovacurata.md scria anterior că Dmitri Constantinov are în trecutul său un episod de corupere a alegătorilor, confirmat de Curtea Supremă de Justiție și pentru care a fost scos din cursa electorală. S-a întâmplat la alegerile din AP din Găgăuzia din în anul 2016, când Constantinov a candidat pe circumscripția nr. 1 Comrat. Constantinov declara că acel dosar ar fi fost fabricat, întrucât cauzele penale deschise ulterior pe faptul coruperii alegătorilor așa și nu au fost duse la bun sfârșit.

Într-un video analizat de ZdG, Dmitri Constantinov sărbătorea victoria din 2016, anulată ulterior de instanțele de judecată, alături de Ilia Uzun, care era îmbrăcat într-un costum pe care era inscripționat cuvântul „Rusia”.